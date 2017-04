Hilpoltstein: Manege frei für Zirkus "Lustikus" !

Der TV Hilpoltstein hat in den Osterferien ein ganz besonderes Training in der Stadthalle angeboten - vor 11 Stunden

HILPOLTSTEIN - Der Zirkus "Lustikus" ist in der Stadt! Am Donnerstag, 14 Uhr, wird in der Stadthalle Premiere gefeiert.

Bilderstrecke zum Thema Turnspaß in Hilpoltstein: Der Zirkus "Lustikus" lädt ein Der Zirkus "Lustikus" feiert Premiere. Und zwar eine ganz besondere: Unter Anleitung des TV Hip haben die Ferienkinder ihre Kunststücke einstudiert. Das Interesse war groß, die Plätze waren schnell ausgebucht.



Gar nicht so einfach: Seit gestern trainieren die jungen Artisten des Zirkus „Lustikus“ in der Stadthalle für ihren heutigen Auftritt.



Gar nicht so einfach: Seit gestern trainieren die jungen Artisten des Zirkus „Lustikus“ in der Stadthalle für ihren heutigen Auftritt.



Dabei blieb den Artisten gar nicht viel Zeit, ihre Kunststücke zu üben. Erst am Mittwoch ging das Training los, am heutigen Donnerstag geht es weiter. Das Training möglich gemacht hat der TV Hilpoltstein, der erstmals alle Mädchen und Buben ab zehn Jahren eingeladen hat, eine eigene Zirkusvorstellung zu gestalten. Voraussetzung hierfür: Viel Lust an der Bewegung.

Zusammen mit der Musikschule Hilpoltstein und der Tanzschule Pietzner wurden Zirkusnummern unter anderem am Trapez, mit dem Seil und mit Jonglierbällen einstudiert. Das Interesse war groß, die 25 Plätze waren schnell ausgebucht.

Gezeigt werden die Kunststücke am heutigen Donnerstag ab 14 Uhr. © Fotos: Tobias Tschapka



Gezeigt werden die Kunststücke am heutigen Donnerstag ab 14 Uhr. Foto: Fotos: Tobias Tschapka



Die Idee für den Zirkus-Workshop in den Osterferien hatten Lena Blum, die gerade ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) beim TV Hilpoltstein leistet, und der Bundesfreiwilligendienstleistende Joscha Rölz. Beide haben auch den Übungsschein und Erfahrungen in der Jonglage und dem (menschlichen) Pyramidenbau. Unterstützung gab es außerdem von zwei Mädels von den "Skip Munks" vom TV Heilsbronn, die die Kinder in die Geheimnisse des Seilspringens einweihten.

Ganz ohne Tiere

Zu sehen gibt es diese und noch viele Kunststücke mehr bei der akrobatischen Zirkusvorstellung am Donnerstag um 14 Uhr in der Hilpoltsteiner Stadthalle. Dabei kommt der Zirkus "Lustikus" übrigens natürlich ganz ohne wilde Tiere aus.

Eingeladen sind neben Eltern, Geschwistern und Verwandten natürlich auch alle anderen am Zirkus interessierten.

Der Eintritt ist frei, stattdessen findet eine Hutsammlung statt.

tts