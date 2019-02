Hilpoltstein: Musik und Tanz aus dem Land der ewigen Jugend

HILPOLTSTEIN - Vor zwei Jahren waren sie schon einmal zu Gast in der Hilpoltsteiner Stadthalle, jetzt kehrte die schottisch-irische Musik, Tanz- und Dudelsackshow "Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance" mit einem neuen Programm zurück. Das Wetter hätte schottischer nicht sein können. Es regnete in Strömen, und die Feuerwehr hatte ordentlich zu tun, die unzähligen Autos der Besucher einzuweisen. Ein Blick auf deren Kennzeichen verriet, dass manch ein Fan einen weiten Fahrweg in Kauf genommen hatte.

Mit tänzerischen und musikalischen Spitzenleistungen Kunst sorgte das Ensemble der schottisch-irischeShow „Cornamusa — World of Pipe Rock and Irish Dance“ beim zweineinhalbstündigen Auftritt in der Hilpoltsteiner Stadthalle für Furore. © Foto: Tobias Tschapka



Die Stadthalle war zwar nicht ausverkauft, aber gut gefüllt, als das Spektakel begann. Nicht weniger als sieben Musiker – mit und ohne schottischen Kilt – standen dort auf der überaus aufwendig dekorierten und beleuchteten Bühne, und boten mit Dudelsäcken, Akkordeons, Geigen, Gitarren, irischen Flöten und diversen anderen Instrumenten viel mehr als nur das Gerüst für eine fulminante Tanzshow. Der Solotänzer und Choreograph Gyula Glaser, dreifacher Europameister und auf Bühnen unter anderem in New York zu Hause, zog die Zuschauer mit seinen schwindelerregenden Tanzkünsten in seinen Bann, ebenso wie seine Partnerin Nicole Ohnesorge, die ebenfalls schon viele Preise gewann.

Zu diesen beiden Hauptfiguren gesellten sich absolut synchron in den Bewegungen noch zahlreiche andere Tänzerinnen und Tänzer.

Die Besucher wurden in der rund zweieinhalbstündigen Show unter anderem in das legendäre "Tír na Nog" mitgenommen, dem Land der ewigen Jugend, das Elfen und Feen (und jede Menge Schafe) bewohnen und in dem sich die Bäume immer grün, und die Blumen immer in voller Blüte präsentieren, was nicht zuletzt die aufwendigen Videoprojektionen verdeutlichten.

Wunderbare Hochzeit

In diesem märchenhaften Land wurde das Publikum Zeuge einer wunderbaren Hochzeit zwischen einem Soldaten und einem irischen Mädchen, bei der — natürlich – viel getanzt und musiziert wurde. Hin und wieder gehören zum Repertoire der Musiker von "Cornamusa" auch bekannte Gassenhauer mit keltischen Einschlag, die praktisch jeder laut mitsingen konnte.

Klischees rund um die "grüne Insel" und den Highlands fanden sich zuhauf in der Show, die wohl dem Massengeschmack geschuldet waren. Aber egal. Jeder, der Freude hat an irischen und schottischen Klängen, an Dudelsäcken und Stepptanz, der ging ganz bestimmt nicht enttäuscht nach Hause, denn ein Vergnügen war die Show auf alle Fälle.

