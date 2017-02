Hilpoltstein: Neue Kindergartengruppe im Kinderhaus

Stadtrat beschäftigte sich mit Situation in Betreuungs-Einrichtungen — Angebot startet im März - vor 52 Minuten

HILPOLTSTEIN - Regelplätze in den Hilpoltsteiner Kindergärten sind derzeit Mangelware. So musste die Stadt kurzfristig eine Lösung finden, um 25 Mädchen und Buben unterzubringen. Diese werden ab nächsten Monat im BRK-Kinderhort "Räuberkiste" betreut. Vorausgesetzt, es findet sich noch eine Kindergärtnerin. Denn auch in puncto Erzieher/innen und Kinderpflegerin/innen ist der Markt abgegrast.

Am 2. Dezember 2014 bezogen die Kinder den Hort im neuen Hilpoltsteiner Kinderhaus, am 12. Dezember wurde die Einrichtung eingeweiht (unser Foto). Ab Anfang März wird hier eine neue Kindergartengruppe untergebracht, wie Bürgermeister Markus Mahl in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mitteilte. © Foto: HiZ-Archiv/Elke Bodendörfer



Nach einem Sachstandsbericht von Hortleiterin Susanne Grimm erklärte Bürgermeister Markus Mahl in der jüngsten Stadtratssitzung, dass das Kinderhaus an der Mittelschule dazu beitrage, die Kindergarten-Situation zu entspannen. Insofern sei die Entscheidung, ein Kinderhaus zu bauen, richtig gewesen. "Unsere vorausschauende Planung hat sich gelohnt. Es war gut, dass wir für das Kinderhaus Geld in die Hand genommen haben", betonte der Bürgermeister.

Fast das ganze Jahr abgedeckt

Zudem könnten Mädchen und Buben aus anderen Einrichtungen die Ferienbetreuung im BRK-Kinderhort in Anspruch nehmen. Damit stünden in Hilpoltstein – bis auf wenige Wochen, wenn die Betreuer in Urlaub seien – nahezu das ganze Jahr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung, erklärte Bürgermeister Mahl.

Eine kurzfristige Lösung, wie zum Beispiel die Unterbringung dieser Kinder in einem anderen Kindergarten im Stadtgebiet, sei nicht möglich gewesen. So wird ab März im Kinderhaus eine eigene Kindergartengruppe unter der Betriebsführung des BRK eröffnet, gab der Rathaus-Chef bekannt. Mit Billigung des Landratsamtes Roth dürfe diese Gruppe auch mehr als 24 Mädchen und Buben aufnehmen. Mitte Mai würden die Umbauarbeiten beginnen, unter anderem soll eine Verbindung zwischen zwei nebeneinander liegenden Räumen erfolgen.

Angesichts der (positiven) Geburtenentwicklung in der Burgstadt könnte man an den Neubau eines Kindergartens sowie an die Neuausweisung von Baugebieten denken, sagte CSU-Fraktionssprecher Hans Meier. Wie sonst könnte man dieser Entwicklung gerecht werden?

Babyboom

Im vergangenen Jahr seien in Hilpoltstein 130 Kinder zur Welt gekommen, übrigens deutlich mehr Jungs als Mädels, betonte Mahl. Was künftige Kindergartenplätze anbelangt, könnte man im zweiten Bauabschnitt der Dorotheenhöhe reagieren.

Dort seien zwei Flächen für infrastrukturelle Maßnahmen vorgesehen. Mahl könnte sich dort durchaus ein Mehrgenerationen-Haus vorstellen. Aber bevor dieses Projekt in Angriff genommen werde, würde man prüfen, in welchen Kindergärten es noch Räume gebe.

Denn es gebe neue Förderprogramme für Kindergärten, die ihr Platzangebot erweitern oder mit einem Anbau den räumlichen Anforderung gerecht werden wollen. Derzeit zahle die Stadt Hilpoltstein 1,7 Millionen Euro für das Betreuungspersonal. Genauso viel gebe es an Zuschüssen, erklärte er.

Harry Rödel

