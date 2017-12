Hilpoltstein: Neuntklässler suchten Street Basketball-Meister

Hilpoltsteiner Schulen kämpften um den Titel - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Über 80 Schüler der 9. Klassen aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium kämpften beim Street Basketball-Turnier des TV Hilpoltstein in der Dreifach-Halle am Gymnasium um den Titel. Am Ende gewann das Team RS 1 der Realschule gegen die Hilpoltsteiner Balls der Mittelschule.

Die 9. Klassen der Hilpoltsteiner Schulen kämpfen beim Street Basketball-Turnier des TV um den Titel. Am Ende was das Team RS 1 der Realschule erfolgreich. © Foto: TV Hilpoltstein



Die Basketballabteilung und die FSJ‘ler des TV Hilpoltstein organisierten in Kooperation mit den Schulen dieses Turnier, das bei den Schülern hervorragend ankam und eine willkommene Abwechslung zum Unterricht bot. Dabei wurde nach leicht geänderten Regeln gespielt.

Sechs Mannschaften aus der Mittelschule traten gegen vier Mannschaften des Gymnasiums und sechs Mannschaften der Realschule an, darunter auch mehrere Mixed-Mannschaften und drei reine Mädchenteams. Nach den Gruppenspielen und den Viertelfinals standen sich der spätere Sieger RS 1 und die Bienchen im ersten Halbfinale gegenüber, das RS 1 mit 8:2 Punkten gewann.

Im zweiten Halbfinale spielte das Team Schulfrei gegen die Hilpoltsteiner Balls. Dieses Spiel konnten die Hilpoltsteiner Balls mit 4:7 für sich entscheiden. Eine der Vorgaben war auch, dass in jeder Mannschaft nur ein Vereinsspieler mitspielen durfte, sodass keine der Mannschaften einen klaren Vorteil hatte.

In den Spielpausen und vor dem Finalspiel fand in der Mitte der Halle der Dreier-Shooting-Contest statt. Insgesamt 30 Schüler hatten sich dafür gemeldet und in mehreren Vorentscheiden die besten acht für die Finalrunde ausgespielt. Am Ende setzte sich Leon in einer "Golden-Goal-Entscheidung" ganz knapp vor Nikolaus durch.

Bei der abschließenden Siegerehrung erhielt jedes teilnehmende Team eine Packung Gummibärchen, die ersten drei Siegerteams Pizzagutscheine. Die Gewinner des Dreier-Contests jeweils einen TV-Hip-Turnbeutel.

Am Ende sprachen sowohl die Schulen als auch die Organisatoren von einem vollen Erfolg. Alle Teams hatten Spaß, die Schüler organisierten ihre Mannschaften selbst, trainierten vorher und fanden von Spiel zu Spiel besser zueinander. Alle Spiele verliefen fair und ehrlich, es gab keine Verletzungen.

Im nächsten Schuljahr stehen sich dann die neuen neunten Klassen im Streetball gegenüber.

ELKE STÖHR