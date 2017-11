Hilpoltstein: Nicole Stadlbauer ist das neue Christkind

20-Jährige spricht am 2. Dezember den Prolog

HILPOLTSTEIN - Alle zwei Jahre bekommt die Burgstadt ein neues Christkind. Gestern wurde es von Bürgermeister Markus Mahl und Jutta Quiring von der Stadtverwaltung in der Hilpoltsteiner Residenz vorgestellt. Hatte in den vergangenen zwei Jahren Heike Lehner als Christkind für leuchtende Augen bei den Kindern und für eine ehrwürdige Aufwertung zahlreicher Weihnachtsfeiern gesorgt, so folgt ihr nun Nicole Stadlbauer nach.

Zwei Winter lang war Heike Lehner (2.v.re.) das Hilpoltsteiner Christkind. Nun übergab ihr Kostüm an Nicole Stadlbauer (2.v.li.). Bei der Amtsübergabe mit dabei waren Jutta Quiring und Bürgermeister Markus Mahl. © Foto: Tobias Tschapka



Besonders weit zur Präsentation hat sie es nicht gehabt, denn die 20-Jährige hat im August ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Hilpoltstein abgeschlossen, wurde übernommen und ist derzeit vormittags im Bau- und nachmittags im Kulturamt tätig. "Als ich sie im vergangenen Jahr am Tresen im Gespräch mit den Bürgern sah, da wusste ich gleich, dass Nicole eine perfekte Kandidatin für unser nächstes Christkind ist", so Jutta Quiring, die man getrost auch als "Queen Mum" aller Hilpoltsteiner Christkinder bezeichnen kann. Sie sucht es nicht nur immer aus, sondern kümmert sich auch sonst um alles: von der Krone und dem goldenen Umgang bis hin zu den beiden Engelchen, die das Christkind bei vielen Terminen begleiten. In deren Rollen schlüpfen heuer übrigens die siebenjährige Mila Kötschau, die auch schon im vergangenen Jahr die Flügelchen trug, sowie erstmals die fünfjährige Lucie Löschmann.

Bei der himmlischen Amtsübergabe erinnerte sich Nicole Stadlbauers Vorgängerin Heike Lehner nur zu gerne an die vergangenen zwei Jahre. "Ich war zwar bei wirklich jedem Auftritt total nervös, aber immer wenn ich dann gemerkt habe, wie viel Freude mein Auftritt den Menschen bereitet, verging die Aufregung auch wieder", so das Ex-Christkind.

Heike Lehner wird auch den Prolog ihrer Nachfolgerin zur Eröffnung am 2. Dezember genau verfolgen, den diese vom Fenster des Rathauses aus sprechen wird. Einen Ratschlag hat sie dann doch noch für Nicole: "Sei einfach du selbst und hab Spaß an dem Amt!".

Das hat Nicole Stadlbauer auch vor. Wenngleich sie gesteht, erst einmal über das Angebot nachgedacht zu haben, welches ihr Jutta Quiring unterbreitet hat. "Allerdings nur eine Nacht, dann war ich sicher, dass ich das machen will", erinnert sie sich und freut sich schon auf die vielen Aufgaben, die auf sie als Christkind warten und die laut Quiring "jedes Jahr mehr werden".

Neben dem Prolog und der anschließenden Bescherung auf der Bühne ist sie Mittelpunkt diverser Vereins- und anderer Feiern in der Burgstadt. Einen auswärtigen Einsatz hat sie auch, denn das Christkind der Burgstadt eröffnet eine Woche nach dem Hilpoltsteiner Christkindlesmarkt auch die Kinderweihnacht in Schwanstetten. Natürlich wird sie auch wieder bei der traditionellen winterlichen Fackelwanderung mit Nachtwächter Gottfried Gruber im Freyerskeller eine Geschichte vorlesen und am Vormittag des Heiligen Abend drei Kinder beglücken, die wie viele andere ihre Wünsche beim Sternenpostamt vor der Residenz an den Weihnachtsbaum gehängt haben.

TOBIAS TSCHAPKA