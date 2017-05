Hilpoltstein: Pkw erfasste Mofa

15-jähriger Fahrer bei Unfall leicht verletzt - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Bei einem Unfall am frühen Sonntagabend in der Freystädter Straße in Hilpoltstein wurde ein 15-jähriger Mofa-Lenker aus Allersberg leicht verletzt.

Der Jugendliche wollte laut Polizei nach links in die Ringstraße abbiegen und wurde dabei von einem nachfolgenden Pkw erfasst. Die Fahrerin des Pkw, eine 72-Jährige aus dem Bereich Freystadt, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Prellung an der Schulter

Der Zweiradfahrer jedoch stürzte, zog sich dabei eine Schulterprellung zu und musste ambulant behandelt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf gut 3500 Euro beziffert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.