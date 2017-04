Hilpoltstein: Rechnung der Stadt sorgt beim TV für Unmut

Turnverein muss 14 000 Euro für Sanierung von Gehweg zahlen — Neue Halle erneut Thema - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das der TV 1879 Hilpoltstein derzeit durchlebt. So erfreut er sich zwar Zuwachs an Mitgliedern und deren Zufriedenheit, doch baumelt über dem Verein auch das Damoklesschwert der Straßenausbaubeitragsatzung. Beides fand sich auf der Tagesordnung der Jahresversammlung im Hofmeierhaus wieder, in der auch das Hallenproblem (wir berichteten) zur Sprache kam.

Für Großveranstaltungen wie „Turnen im Advent“ ist die Stadthalle bestens geeignet. Für weniger große Gruppen hätte der TV Hilpoltstein gerne eine kleinere Halle — am besten in Kooperation mit der Stadt. © Foto: HiZ-Archiv/Tobias Tschapka



In punkto Halle sei ein Schnellschuss nicht sinnvoll, betonte die Vorsitzende Elke Stöhr in ihren Ausführungen. Vieles müsse in Betracht gezogen werden, zudem sei aus öffentlicher Hand "nicht mit großen Zuschüssen zu rechnen, da müssen wir scharf kalkulieren!". Es gelte Bedarf und Möglichkeiten genau zu analysieren und dann eine "bezahlbare Lösung" zu realisieren. Nun will man sich eine Stuttgarter Agentur für Sportstättenplanung und -entwicklung mit ins Boot holen. Wie es genau weiter gehen soll, soll in der nächsten Vorstandssitzung beschlossen werden. Eine neue Halle in Kooperation mit der Stadt zu verwirklichen, der das Gebäude dann für Veranstaltungen zur Verfügung steht, sei ein Gedanke, "der attraktiv sein könnte", so Stöhr.

Im vergangenen Jahr habe sie eine Woche nach Amtsantritt eine Zahlungsaufforderung der Stadt in Höhe von 14 000 Euro auf dem Schreibtisch liegen gehabt – die Summe, die laut Straßenausbaubeitragsatzung für die Sanierung eines 200 Meter langen Gehwegs an der Badstraße zu bezahlen ist. Eine Vorgehensweise, die Bürgermeister Markus Mahl in seinem Grußwort noch einmal bekräftigte. Es gäbe keine Ausnahmeregelungen für Vereine, das sei bayernweit der Fall.

Zu Recht, so der Rathaus-Chef. Denn eine solche Bevorzugung müsste dann die Allgemeinheit tragen. In Sachen "Halle" sei erst einmal der Verein gefragt; dieser müsse entscheiden, was er will. Bei einem Neubau gäbe es die üblichen zehn Prozent Investitionszuschuss, alles darüber hinaus sei nur bei einem "Mehrwert für die Stadt" vertretbar.

Und noch ein drittes Reibungsfeld gab es für den Bürgermeister, selbst TV-Mitglied, zu beackern. Denn als Vorsitzender der Volkshochschulen (VHS) im Landkreis Roth muss er sich damit auseinandersetzen, dass deren Angebote "durchaus im Wettbewerb" mit denen der Vereine stehen, die sich zudem verstärkter Konkurrenz durch Fitnessstudios erwehren müssten. Aber "wir können gut miteinander leben". Vieles lasse sich im Gespräch lösen. Zankapfel ist beispielsweise der Themenbereich "Gesundheit". Hier trat Mahl deutlich für die VHS ein: Diesen Bereich "werden wir nicht aufgeben!"

Koller mit deutlichen Worten

Um deutliche Worte war indes auch stellvertretender TV-Vorsitzender Gerhard Koller nicht verlegen. "Wir sind kein Verein, der Sonderrechte will", betonte er in Sachen Straßenausbaubeitrag. Denn nach den jetzt bezahlten Gehwegmetern sei die Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Weitere Baumaßnahmen könnten die Kasse des Vereins noch ungleich stärker belasten. Mit Mühe habe der TV 200 000 Euro Vermögen angespart. Doch die könnten durch solche Beiträge bald "ruckzuck weg sein". Auf der einen Seite werde das Engagement der Vereinsmitglieder gelobt, aber durch solche Erhebungen konterkariert. Mehr noch: Eine solche finanzielle Beteiligung einzufordern "tötet die Motivation!"

Schatzmeister Harald Knauer sah dies ähnlich. Es sei zu befürchten, dass sich die Forderungen zu sechsstelligen Beträgen aufsummierten: "Dann fährt unser Karren gegen die Wand!" Er selbst musste ein vorübergehendes Ende des Konsolidierungsprozesses und für das Jahr 2016 einen Verlust in Höhe von 20 000 Euro vermelden. Weniger Erlöse, Spenden und Werbeeinnahmen, mehr Fahrtkosten, Planungskosten für eine neue Halle und besagte Forderung der Stadt hinsichtlich Straßenausbau nannte er als Gründe. Die Abteilungen selbst aber "haben gut gewirtschaftet", so Knauer.

Um neue Einnahmequellen zu erschließen, wurden am Abend die Mitgliedsbeiträge erhöht: um ein Euro jährlich für Kinder und Jugendliche, um sechs Euro für Erwachsene, Familien und Senioren. Die monatlichen Preise staffeln sich nun von drei Euro für unter Sechsjährige bis 13 Euro für Familien. Die Satzung wurde bei drei Enthaltungen geändert.

Generell gelte es immer einen Spagat zu wagen, meinte Stöhr mit Blick auf die Beitragserhöhung: Man wolle ein sozialer Verein mit niedrigen Beiträgen bleiben, aber auch moderne Sportstätten und ein breites Angebot bereitstellen. Derzeit vereinige man 13 verschiedene Sportarten unter einem Dach, dazu eben der an Bedeutung gewinnende Freizeit- und Gesundheitssport. Für jede Altersgruppe sei etwas dabei, Breiten- und Leistungssport werde gleichermaßen gefördert.

Stöhr verwies auch auf eine immer stärkere Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten sowie die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt. Die Mitgliederzahl sei um 160 auf 2765 angestiegen, am stärksten habe die Turnabteilung zugelegt, die die 1000er-Marke übersprungen habe. Auch zahlreiche Renovierungsmaßnahmen seien vergangenes Jahr erledigt worden.

Eine Mitgliederbefragung habe sehr gute Werte erzielt, vor allem die Kompetenz der Trainer werde geschätzt. Zu wenig Flexibilität der Trainingszeiten führe die Negativliste an.

Für heuer "haben wir den Reha-Sport im Visier", so Stöhr. Und natürlich das 50-jährige Bestehen der Tennis-, die ebenso wie die Handballabteilung am Abend kurz vorgestellt wurde.

