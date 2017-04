Hilpoltstein: Renitentes Quartett verschafft sich Zugang zu Wohnung

HILPOLTSTEIN - Zwei handgreifliche Auseinandersetzungen beschäftigten am Samstag die Hilpoltsteiner Polizei.

Am frühen Abend wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Sulzbacher Straße in Hilpoltstein gerufen. Wie sich herausstellte, war der 27-jährige Wohnungsinhaber von den noch anwesenden, vier männlichen Personen, im Alter zwischen 19 und 44 Jahren, allesamt aus dem Nürnberger Umfeld, geschlagen worden. Der Geschädigte war bei Eintreffen der Beamten mit deutlichen Gesichtsverletzungen gezeichnet.

Da sich neben den körperlichen Übergriffen auch Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen der Personen vor Ort ergaben, wurden zur Unterstützung weitere Beamte Kräfte der Verkehrspolizei Feucht hinzugezogen und die vier festgenommenen Personen zur weiteren Abklärung zur Inspektion nach Hilpoltstein gebracht.

Gegen das Quartett wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch völlig unklar und müssen im Zuge weiterer Befragungen ermittelt werden.

Nach Aufnahme ihrer Daten und Aussagen konnten die vier Personen noch am Abend die Polizei-Dienststelle verlassen. Der verletzte Wohnungsinhaber wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Streit eskalierte

Eine zunächst verbal ausgetragene Unstimmigkeit über zu laute Musik führte am Abend in einer Wohnung am Gredinger Marktplatz dazu, dass der Streit eskalierte und vier Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren aufeinander losgingen. Wie sich bei ersten Befragungen vor Ort herausstellte, handelte es sich um zwei junge Paare, bei denen es zunächst unter den Frauen, und dann, beim Versuch den Streit zu schlichten, unter den Männern zu Handgreiflichkeiten kam.

Alle Beteiligten wurden bei dem Gerangel leicht verletzt, eine sofortige, ärztliche Betreuung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Wegen Verdachts auf Körperverletzung wurden gegen jeden der Betroffenen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

hiz