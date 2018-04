Hilpoltstein: Riesige Lkw direkt vor dem Schlafzimmer

HILPOLTSTEIN - Über in der Rother Straße geparkte Lkw beschwerte sich Gottfried Gruber in der jüngsten Sitzung des Hilpoltsteiner Stadtrates. Als Anwohner forderte er eine Gleichbehandlung, denn auf der gegenüberliegenden Seite der Straße Richtung stadtauswärts gilt schon seit Jahren Lkw-Parkverbot.

Die Rother Straße als Lkw-Stellplatz. So präsentiert sich eine der meist befahrenen Ausfallstraßen in Hilpoltstein nicht nur in den Abendstunden. Auf der anderen Seite stadtauswärts hingegen gilt ein Parkverbot für Lkw.



Gruber erklärte, dass die Anwohner sowohl für Gehsteig als auch für die Parkbucht zu "100 Prozent" in die Pflicht genommen worden seien. Dabei sei immer von Pkw-Stellplätzen die Rede gewesen.

Aber mittlerweile würden "direkt vor meinem Schlafzimmer riesige Lkw" geparkt, die natürlich einen Höllenlärm veranstalten würden, wenn die Kraftfahrer gegen halb sechs am Morgen deren Diesel anwerfen. An Schlaf sei dann nicht mehr zu denken.

Er verstehe auch nicht, warum auf der gegenüberliegenden Straßenseite, genauso wie im Fuhrweg (beidseitig) Lkw-Verbot herrsche, während auf Höhe seines Hauses in der Rother Straße "jeden Tag riesige Lkw abgestellt werden – auch an Sonn- und Feiertagen", empörte sich Gruber.

Ansprechpartner Nummer eins sei in dieser Hinsicht das Landratsamt Roth, erklärte Verkehrsexperte Thomas Eckl von der Hilpoltsteiner Polizei. Denn dieses sei für Staatsstraßen, wie sie die Rother Straße eine ist, zuständig, sagte der Polizeihauptmeister auf Anfrage unserer Zeitung. Es könne aber durchaus sein, dass das Landratsamt diese Aufgabe an die Stadt weiterleite.

Wie unserer Zeitung mitgeteilt wurde, gibt es auch in der Nibelungenstraße ein Problem mit parkenden Lkw. Diese versperren den vorderen Teil der Straße derart, dass sowohl das Einbiegen, aber auch das Abbiegen in die Rother Straße zu einem echten Risiko werde.

In beiden Fällen hat Bürgermeister Markus Mahl keinen Rat parat. In reinen Wohngebieten sei das Parken von Lkw verboten. Wie es sich in der Rother Straße und der Nibelungenstraße verhalte, werde er prüfen, versprach er in der Sitzung.

Geld für Radweg

In der Zusammenkunft wurde auch eine Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg hinsichtlich des Geh- und Radwegs von der Jahrsdorfer Kreuzung bis Weinsfeld vorgestellt. Dabei erhält die Stadt Hilpoltstein für die Herstellung der Entwässerung einmalig knapp 22 500 Euro und als Entschädigung für die laufende Reinigung und den Winterdienst eine Ablöse von rund 20 700 Euro. Der Radweg geht nach Fertigstellung übrigens in die Unterhaltslast der Stadt über.

Apropos Radweg. Die offizielle Eröffnung des Radweges von Hilpoltstein nach Eckersmühlen soll "zu 99 Prozent" (Bürgermeister Mahl) am Montag, 7. Mai, ab 11 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber dem Weiherhaus stattfinden, gleichwohl noch ein Reststück zur Labenwolfstraße fehlt. Diese Lücke habe man bewusst gelassen, um zu klären, wie der Radweg an den Altstadtring angebunden werden könne.

Büro plant

Mit dieser Aufgabe habe man das Planungsbüro beauftragt, das für die Stadt ein Radwegekonzept entwickelt. Und in dieser Hinsicht habe es "schon sehr gute Vorschläge" gegeben, meinte Bürgermeister Mahl.

HARRY RÖDEL