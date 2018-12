Hilpoltstein: Schlägerei vor der Gaststätte

Besucher einer Wirtschaft schlug Kontrahenten nieder - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 23. Dezember, gerieten zwei Gäste vor einer Gastwirtschaft in der Heidecker Straße in einen handfesten Streit.

Während eines feuchtfröhlichen Besuches in dem Lokal waren der 36-Jährige aus Thalmässing und der 28-Jährige aus Hilpoltstein bereits verbal aneinandergeraten. Als der Thalmässinger etwa eine Stunde nach dem Streit das Lokal verließ, wartete der Kontrahent bereits vor der Gastwirtschaft.

Bei der anschließenden Streiterei verletzte der Hilpoltsteiner den Kontrahenten mit einem Fußtritt gegen das Gesicht, sodass der 36-Jährige zu Boden ging und kurze Zeit ohnmächtig wurde. Der Täter entfernte sich, seine Personalien sind der Polizei jedoch bekannt. Nach der Tat erholte sich der Geschädigte und die Helfer verständigten weder einen Krankenwagen noch die Polizei.

