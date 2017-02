Hilpoltstein: Seniorenbeirat bittet zu Tisch

Gemeinsames Mittagessen soll zu einer Info-Plattform werden - 21.02.2017 16:26 Uhr

HILPOLTSTEIN - Gemeinsam in kleinerer oder auch mal größerer Runde an einem Tisch Mittagessen und sich dabei unterhalten. Für viele Senioren ist dies eher die Ausnahme. Der Hilpoltsteiner Seniorenbeirat möchte deshalb einmal im Monat zu Tisch bitten: Jeden zweiten Mittwoch im Monat, erstmals am 8. März, gibt es im Hofmeierhaus ein Dreigänge-Menü zum kleinen Preis.

Ein Mittagstisch für Senioren: Georgensgmünd war die erste Gemeinde im Landkreis, die dem Aufruf der BAGSO gefolgt war. Nun will auch der Hilpoltsteiner Seniorenbeirat ein gemeinsames Mittagessen ermöglichen. © Foto: Archiv/Heckel



Die Idee stammt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (kurz: BAGSO). Diese hatte im vergangenen Oktober eine bundesweite Mittagstischwoche für Senioren gestartet. In ganz Deutschland hatten sich insgesamt 120 Verbände und Organisationen der Initiative angeschlossen, bayernweit waren es 25. Im Landkreis Roth hatte der Arbeitskreis Wohnen und Soziales des Seniorenbeirats Georgensgmünd eingeladen, und rund 60 Seniorinnen und Senioren hatten es sich seinerzeit zur Premiere in der "Krone" schmecken lassen.

Nun soll es dies auch in Hilpoltstein geben. "Es ist doch schön, gemeinsam am Tisch zu sitzen, Kontakte zu pflegen und nicht alleine zu sein", weiß Initiatorin Monika Bergauer. Außerdem bietet das Essen in der Gaststätte ein bisschen Abwechslung auf dem heimischen Speiseplan, der im Alter ohnehin meist etwas abgespeckt sei.

Partner des Seniorenbeirates ist Christian Freytag, der neue Wirt vom Hofmeierhaus. Er stellt den Nebenraum seiner Gastwirtschaft zur Verfügung und serviert dort ein Dreigänge-Menü mit Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, dazu ein alkoholfreies Getränk. Weil Ehrenamtliche das Essen austeilen, hinterher das Geschirr wieder einsammeln und auch kassieren, ist der Wirt wirklich nur fürs Kochen zuständig. Damit kann ein Mittagstisch für 7,50 Euro angeboten werden.

Gegessen wird laut Monika Bergauer gemeinsam, nicht in Etappen. Das heißt: Die einzelnen Gänge werden serviert, dann beginnt man gemeinsam mit dem Essen, "das ist wie bei einer Familienfeier". Man sitzt an Tischen mit acht bis zwölf Plätzen, dann ist keiner alleine und kann sich gut mit den anderen unterhalten. Denn auch das ist Monika Bergauer wichtig: Man kann nicht nur gemeinsam essen, sondern auch Neuigkeiten austauschen, Kontakte knüpfen, Probleme ansprechen oder Hilfe anbieten, "man kann den Mittagstisch als eine Info-Plattform nutzen".

Erster Termin fürs gemeinsame Mittagessen ist Mittwoch, 8. März, 12 Uhr. Verbindliche Anmeldung bis Montag, 6. März, bei Monika Bergauer, Telefon (0 91 74) 39 30.

