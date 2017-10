Hilpoltstein: "Sommerendparty" im Herbst

Jugendliche feierten auf Marktplatz — Flackernde Lichtspiele - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Der Herbst hat schon begonnen und viele Blätter haben sich bereits gelb verfärbt, aber in Hilpoltstein wurde dieses Wochenende noch einmal der Sommer gefeiert – beziehungsweise er wurde ordentlich verabschiedet. Bei der siebten Auflage der nicht nur bei der Jugend äußerst beliebten "Sommerendparty" auf dem Marktplatz tummelten sich einmal mehr hunderte von Besuchern, um dem Sommer 2017 noch einmal die Ehre zu erweisen.

Zwei DJs verwandelten den Hilpoltsteiner Marktplatz in eine Partyzone. Auch die siebte Auflage der „Sommerendparty“ war wieder ein riesiger Erfolg, gleichwohl der Herbst schon deutlich spürbar war. © Foto: Tobias Tschapka



Zwei DJs verwandelten den Hilpoltsteiner Marktplatz in eine Partyzone. Auch die siebte Auflage der „Sommerendparty“ war wieder ein riesiger Erfolg, gleichwohl der Herbst schon deutlich spürbar war. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Wie das am besten geht? Natürlich mit lauter Musik, für die wie auch schon in den vergangenen Jahren die beiden DJs Fabian Büttner und Lukas Schöll sorgten. Zu den wummernden Bässen und dem Rhythmus der Musik wurde dann vor der Bühne und auf dem ganzen Marktplatz ausgelassen getanzt, während an den Hausfassaden flackernde Lichtspiele vorbeizogen und die zappelnden Menschen vor der Bühne in Trockeneis-Nebelschwaden verschwanden.

T-Shirts und kurze Hosen

Für das leibliche Wohl sorgten die umliegenden Gaststätten und der Stand des "Stadthallen-Griechen". Die Temperaturen waren angenehm, so als würde der zu Ende gegangene Sommer noch einmal einen letzten Gruß schicken, und so waren viele Besucher in T-Shirts und sogar in kurzen Hosen unterwegs.

Aber auch der Herbst machte sich gegen Ende der nicht ihm gewidmeten Party bemerkbar. Er schickte einen Nieselregen, der die erhitzten Gemüter wieder abkühlte und an die nun kommende kalte Jahreszeit denken ließ. Egal – die Erinnerung an den Sommer 2017 hielt die Partygäste noch bis zum Ende gegen 23 Uhr warm, und was auch immer die Zukunft bringt – der nächste Sommer kommt auf alle Fälle.

tts