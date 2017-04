Hilpoltstein: Vogelkirsche für den Schulwald

HILPOLTSTEIN - Hinter dem Kinderhort "Räuberkiste" in Hilpoltstein entsteht ein Arboretum. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Schulwald aus 30 verschiedenen heimischen Laubbaumarten. Das Besondere an dieser Aktion: Unter Anleitung von Förster Herbert Meyer haben Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulklassen den Wald selbst angelegt.

Ein Arboretum haben die Siebtklässler der Hilpoltsteiner Mittelschule hinter der „Räuberhöhle“, dem Kinderhort der Burgstadt, angelegt. © Foto: Manfred Klier



Notwendig wurde diese Neupflanzung, weil der blaue Kiefernprachtkäfer hier sein gar nicht so prächtiges Unwesen getrieben hatte.

Dieser bis zu zwölf Millimeter lange Schädling legt seine Eier unter der Baumrinde ab. Später fressen sich die Larven in den Baum. Die Kiefer kämpft zwar dagegen an, kann aber in trockenen Sommern nicht genügend Harz entwickeln und stirbt schließlich ab. Ein Übriges tun die schmarotzenden Misteln. Deshalb mussten hier die Nadelbäume auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern gefällt werden, die es nun aufzuforsten gilt.

Gar nicht so einfach

Deshalb sind nun 24 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a der Mittelschule Hilpoltstein mit ihrer Lehrerin Sabine Caspritz zur Pflanzarbeit angetreten. Förster Herbert Meyer erläutert die Vorgehensweise: Mit dem Hohlspaten werden die Pflanzlöcher ausgestochen. Dann werden die Pflanzen eingesetzt, die Erde wird wieder eingefüllt und festgetreten. Eine Schaufel voll Humus soll vor Austrocknung schützen. Nun wird gegossen. Dafür steht ein 1000-Liter-Wassertank bereit. Schließlich wird die Pflanzstelle mit einem Bambusstab markiert.

Das hört sich recht einfach an, aber der gemulchte und mit Wurzeln durchzogene Boden leistet beim Anstechen heftigen Widerstand, sodass trotz der kühlen Witterung bald erste Schweißtropfen fließen. Heute sollen 75 Pflanzen gesetzt werden, nämlich Edelkastanien und Vogelkirschen. Insgesamt hat die Stadt Hilpoltstein rund 1500 Euro für die 875 Pflänzchen ausgegeben. In Erde "eingeschlagen" und mit Informationstäfelchen gekennzeichnet, hatten sie auf ihre Verpflanzung gewartet.

Eifrig gehen die Siebtklässler ans Werk. Die kräftigeren "Männer" helfen ihren Mitschülerinnen, wenn deren Kraft nicht für den Spatenstich ausreicht. Da wird in Schubkarren der Humus herbeigeschafft und verteilt, Gießkannen werden geschwenkt.

Noch nicht eine Stunde ist vergangen, da ertönt der Hilferuf: "Herr Meyer, wir haben keine Bäume mehr!". Förster Meyer hat aber noch Wildapfel-Pflanzen bereit und gleich melden sich einige Schüler: "Darf ich pflanzen?". Zum Schluss wirft der Förster einen prüfenden Blick über den Pflanzacker und ist mit der getanen Arbeit sichtlich zufrieden.

Namensschilder

Im Technikunterricht müssen noch die Namensschilder gefertigt werden. Sie werden an den Bäumchen befestigt, sodass jeder sagen kann: "Diesen Baum hab ich gepflanzt!" Damit ist es aber nicht getan, denn zum Anwachsen ist Wasser notwendig und dafür sollen die Schülerinnen und Schüler künftig in Eigenverantwortung sorgen, also gewissermaßen eine Patenschaft übernehmen.

Im Herbst, so berichtet Förster Herbert Meyer, wird kontrolliert. Dann müssen alle Pflanzen, die keine grünen Blätter haben, ersetzt werden. Bis dahin soll auch ein Knüppelweg angelegt worden sein, der durch den entstehenden Wald führen wird.

MANFRED KLIER