Hilpoltstein: Weiche runde Formen für die kantigen Zaunlatten

Die evangelische Kirchengemeinde Hilpoltstein und das Café International weihen gemeinsames Kunstprojekt ein - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Das Café International weiht ein Kunstprojekt ein: In einer kleinen Feier wird am Sonntag, 13. Januar, der neu gestaltete Zaun am evangelischen Gemeindehaus vorgestellt.

Kunst am Zaun: Die evangelische Kirchengemeinde Hilpoltstein und das Café International haben gemeinsam für mehr Farbe vor dem evangelischen Gemeindehaus gesorgt. © Foto: Beate Windisch



Der Zaun wurde im Rahmen eines Projektes der evangelischen Kirchengemeinde und des Café Kultur International neu gestaltet. Geflüchtete und einheimische Menschen kamen zusammen, um etwas Gemeinsames zu erschaffen.

Die Idee zur Neugestaltung des Zaunes vor dem Gemeindehaus hatte Marlene Paul schon im Jahr 2017, nachdem im Café Kultur International bereits drei Kunstprojekte erfolgreich gelaufen waren. Dabei entdeckte so mancher sowohl der Geflüchteten als auch der Café-Mitarbeiter und weiterer Gemeindeglieder künstlerische Adern, wenn nicht sogar Talent. Gemeinsam entwarf das Ehepaar Paul die verschiedenen weichen, runden Formen, die einen Kontrast zu den kantigen Zaunlatten und den geraden Linien des Gemeindehauses bilden sollten. Im Team einigte man sich auf die farbliche Gestaltung, die den Farben des Kirchenjahres folgen sollten.

Ans Werk ging es schließlich in der Hobbywerkstatt von Marcus Willam, wo die Hartfaser-Holzplatten vom syrisch-kurdischen Schreiner Muhammed Malla Ali zunächst aufgezeichnet und anschließend mühsam ausgesägt und geschliffen wurden. Schließlich konnte es im Herbst ans Malen gehen.

An zwei Samstagen im September und Oktober traf sich eine bunte Gruppe aus werk- und malbegeisterten Flüchtlingen und Café-Mitarbeitern, um die Formen mit bunten Mustern zu gestalten und auf beiden Seiten zu bemalen. Anschließend mussten alle Formen noch mehrfach lackiert werden, um sie wetterfest zu machen. Dazu waren nochmals einige Sonderschichten von Muhamed, Marlene und Heinrich Paul nötig.

Bereits Oktober waren fleißige Hände des Kirchenvorstandes mit noch fleißigeren Abenteurern (Kinder-/Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde) tätig, um den Zaun rund zu erneuern: Latten ersetzen, schleifen, streichen. Schließlich konnten die Formen dann Mitte November montiert werden.

Nun ist es an der Zeit, dies auch mit einer kleinen Feier vorzustellen. Am Sonntag, 13. Januar, findet um 9.30 Uhr der evangelische Gottesdienst unter der Leitung von Verena Fries zum Thema statt. Direkt im Anschluss um 10.30 Uhr lädt das Team des Café Kultur International ins evangelische Gemeindehaus ein. Bei Speis und Trank können Fotos zur Entstehung besichtigt und mit den Beteiligten auf das neue Kunstwerk angestoßen werden.

hiz