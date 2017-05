Hilpoltstein will fahrradfreundlich werden

Mit Radwegekonzept in die Zukunft — Mitarbeit der Bürger erwünscht - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Stadt Hilpoltstein will fahrradfreundliche Kommune werden. Und zwar ganz offiziell. Dazu bedarf es eines Radwegekonzeptes, für das in der jüngsten Sitzung des Stadtrates der Startschuss ertönte.

Den „Gredl-Radweg“ von und nach Hofstetten nutzen in erster Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule. Diese Variante wäre eine Alternative zu einem neuen Radweg entlang der Industriestraße. © Stefan Bergauer



Den „Gredl-Radweg“ von und nach Hofstetten nutzen in erster Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule. Diese Variante wäre eine Alternative zu einem neuen Radweg entlang der Industriestraße. Foto: Stefan Bergauer



Eigentlich war dieser Tagesordnungspunkt für den nicht öffentlichen Teil der Zusammenkunft vorgesehen. Auf Anregung von Michael Greiner, Fraktionssprecher der Freien Wähler, wurde dieses Thema jedoch in den öffentlichen Teil verlegt – mit dem Konsens, ein Fachbüro mit der Ausarbeitung eines Radwegekonzeptes zu beauftragen.

In dieser Hinsicht gehe es darum, ein Experten-Team zu engagieren, das Hilpoltstein nicht kennt, meinte Bürgermeister Markus Mahl. Und: Das Fachbüro müsste auf Radwege geeicht sein, was gar nicht so einfach sei, wie Markus Mahl betonte.

Nach einer Bestandsaufnahme könnten sowohl der Arbeitsausschuss "Verkehr" als auch der Landkreis-Beauftragte für Radwege, Helmut Neuweg, sowie interessierte Bürger mit ihren Erfahrungen die Planung bereichern. Dies dürfte, so Mahl, "in einer sehr frühen Phase" sein. Dabei müssten natürlich auch Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit einbezogen werden, wie beispielsweise die zunehmende Zahl von E-Bikes.

Stadtnahe Ortsteile

Während es nach Ansicht von Michael Greiner sinnvoll wäre, das gesamte Stadtgebiet in dieses Konzept einzubeziehen, betonte Bürgermeister Mahl, dass es in erster Linie um die Kernstadt gehe. Zu 90 Prozent beziehe sich dieses Thema auf den Kernort und beziehe stadtnahe Ortsteile wie Hofstetten und Marquardsholz, aber auch Meckenhausen mit ein, wie Markus Mahl gestern in einem Pressegespräch erklärte. Kürzlich hatte sich der Bauausschuss mit dem Radweg in der Industriestraße nach Hofstetten beschäftigt.

Der 2. Bürgermeisterin Ulla Dietzel (CSU) ist sehr an durchgängigen Radwegen durch die Innenstadt gelegen. Sie riet, in dieses Konzept "die Daten einfließen zu lassen, die der Arbeitsausschuss Verkehr erarbeitet hat".

Noch einige Zeit hin

Nach Mahls Auskunft sei es Ziel der Stadt, mit dem Gütesiegel "Fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung vergebe das Bayerische Innenministerium auf Vorschlag der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V." (AGFK).

Um in diesem Zirkel aufgenommen zu werden, müssten strenge Kriterien erfüllt werden, die der AGFK auch überprüfe. Markus Mahl geht davon aus, dass es ungefähr vier Jahre dauert, bis die Stadt als "Fahrradfreundliche Kommune" aufgenommen wird.

hr