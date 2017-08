Hilpoltstein: Wohn- statt Ärztehaus

Am Altstadtring entstehen Mietwohnungen — Tiefgarage - vor 46 Minuten

HILPOLTSTEIN - Im Sommer vergangenen Jahres war die Planung eines Ärztehauses am Altstadtring in Hilpoltstein das bestimmende Thema in der Stadt. Ein Traum, der Ende Juli 2016 allerdings schon ausgeträumt war. Weil die Stadt sich weigerte, einen zirka einen Meter breiten Grünstreifen entlang des Gehweges zu verkaufen, der aus Sicht der Investoren Hans und Dominik Gruber für eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge unumgänglich sei, wurden die Pläne für ein Ärztehaus fallen gelassen. Jetzt entsteht an dieser Stelle ein Wohnhaus.

Am Altstadtring in Hilpoltstein wird ein Wohnhaus mit 13 Wohnungen entstehen. © Harry Rödel



Am Altstadtring in Hilpoltstein wird ein Wohnhaus mit 13 Wohnungen entstehen. Foto: Harry Rödel



Sicherlich wäre ein Ärztehaus für Hilpoltstein schön gewesen, meinte Dominik Gruber im Gespräch mit der Hilpoltsteiner Zeitung. Über das Scheitern dieser Planung sei er nicht sonderlich sauer. Was ihn prinzipiell ärgert ist die Tatsache, dass die Stadt nicht früher erklärt hatte, dass sie dieses Projekt nicht will.

"Dann hätte ich viel Geld und Zeit gespart", sagte Dominik Gruber. Denn zu diesem Zeitpunkt seien die Pläne für ein Ärztehaus schon fertig gewesen. Schnee von gestern, jetzt baut er eben ein Wohnhaus.

Ein Wohnhaus mit 13 Wohnungen unterschiedlicher Größen – von 45 bis 130 Quadratmeter Größe, die er dann vermieten wird. Dominik Gruber geht davon aus, dass das Gebäude in zwölf bis 15 Monaten fertig ist. Wenn der Rohbau bis zum Winter stehe, könnten im Herbst nächsten Jahres die ersten Mieter einziehen. Um Parkplätze müssen sich künftige Mieter nicht sorgen: Sie können ihre Autos in einer Tiefgarage abstellen, die ebenfalls auf dem Gelände entstehen wird. Die Zufahrt erfolgt hier über die Zwingerstraße. Eigens für diesen Zweck wurde der sogenannte "Krotter-Parkplatz" vereinnahmt. Mittlerweile brummen zwei Bagger auf dem Gelände des im Dezember vergangenen Jahres abgerissenen alten Hauses am Altstadtring.

Eine dieser Maschinen setzt Spundwände, sprich: Stahlplatten ein; die andere planiert das Erdreich für die künftigen Bauarbeiten. Ein Teil dieser Spundwände sei bereits Ende dieser Woche zu sehen. So gegen Donnerstag oder Freitag, erklärt Dominik Gruber. Diese Wände werden übrigens später wieder entfernt.

hr