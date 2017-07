Hilpoltstein: Wohngebiet "Dorotheenhöhe II" wird erschlossen

HILPOLTSTEIN - Das neue Wohngebiet "Dorotheenhöhe" wächst. Die Grundstücke im ersten Bauabschnitt sind längst weg, und der zweite Bauabschnitt wird gerade erschlossen. Im nächsten Jahr könnten auch hier also die ersten Häuslebauer loslegen.

Im neuen Wohngebiet "Dorotheenhöhe II" laufen die Erschließungsarbeiten und die Interessenten können sich um eines der begehrten Grundstücke bewerben.



Vorausgesetzt, sie bekommen ein Grundstück. Die waren schon bei der "Dorotheenhöhe I" sehr begehrt. 30 Einfamilienhäuser werden hier einmal stehen. 29 Grundstücke hat die Stadt bereits verkauft, für das letzte wird demnächst der Notarvertrag unterschrieben.

Genauso viele Einfamilienhäuser sollen auch im zweiten Bauabschnitt entstehen. Hier sind die Grundstücke zwischen rund 600 und 800 Quadratmeter groß und werden voll erschlossen 225 Euro/Quadratmeter kosten. So hat es der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Wer Interesse hat, kann ab sofort auf der Homepage der Stadt einen Bewerbungsbogen ausfüllen.

Gefragt wird zum Beispiel nach dem Alter, dem Familienstand, der Anzahl der Kinder und außerdem danach, ob die Bewerber aus Hilpoltstein kommen. Die Frist läuft bis 30. September, dann werden die Bögen ausgewertet. Wer am Ende den Zuschlag für eines der Grundstücke erhält, könnte dann Ende des Jahres vielleicht schon den Kaufvertrag unterzeichnen.

Neben den Einfamilienhäusern werden in diesem Wohngebiet auch 27 Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Hier läuft der Verkauf nicht über die Stadt, sondern — wie schon im ersten Bauabschnitt – über einen Bauträger.

