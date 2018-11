Hilpoltsteiner Brauchtumszug wird zusehends europäisch

Veranstaltung geht im nächsten Januar zum vierten Mal über die Bühne — Premiere für die "Kapfenberger Burgteufel" aus Österreich - vor 52 Minuten

HILPOLTSTEIN - Hoher Besuch hat sich für den 3. Februar nächsten Jahres anlässlich des Brauchtumsumzuges in Hilpoltstein angekündigt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann werden die Burgstadt beehren.

Klappe halten: Nicht nur diese Figuren sorgten beim Brauchtumszug in Hilpoltstein für Furore. Im Januar sind sogar „Burgteufel“ aus Österreich dabei. © Foto: HiZ-Archiv/Christoph/Raithel



Klappe halten: Nicht nur diese Figuren sorgten beim Brauchtumszug in Hilpoltstein für Furore. Im Januar sind sogar „Burgteufel“ aus Österreich dabei. Foto: Foto: HiZ-Archiv/Christoph/Raithel



Der Besuch der beiden CSU-Politiker macht die Organisatoren Katrin und Marc Schade vom Verein "Hilpoltsteiner Flecklasmänner" stolz. Für sie ist das auch ein Indiz, dass der Zug, bei dem nur Brauchtumsgestalten in authentischen Kostümen zu sehen sind, mittlerweile überregionales Niveau erreicht hat.

Internationales Flair hat der Brauchtumszug schon seit der Premiere 2015. Schließlich sind unter den Teilnehmern auch Gruppen aus der Schweiz und Österreich. Dieses Mal machen die "Kapfenberger Burgteufel" aus "Ösiland" dem Hilpoltsteiner Publikum ihre Aufwartung.

So schön es ist, dass der Zug zusehends europäisch wird (Marc Schade), so groß sind auch die Anstrengungen, die die Organisatoren unternehmen müssen. Die "Burgteufel" beispielsweise werden im evangelischen Gemeindehaus am Altstadtring untergebracht.

Erstmals in der jungen Geschichte des Brauchtumzuges werden nächstes Jahr fünf Musikgruppen dabei sein. Zum Vergleich: dieses Jahr waren es zwei. Mehr Musik bedeutet auch mehr Ausgaben. "Die Musiker müssen wir bezahlen, klar", betonte Marc Schade bei einem Pressegespräch.

Die Finanzierung des Brauchtumszugs regelt der Verein Hilpoltsteiner Flecklasmänner über den Anzeigenverkauf im Programmheft. "Dieses Heft geht weg wie warme Semmeln", wusste Katrin Schade zu berichten, die Anfang 2019 wieder gut auf den Beinen sein muss. Denn sie muss ab Heilig Drei König (Sonntag, 6. Januar) die 1000 Broschüren auslegen. Zum Beispiel in den Rathäusern, bei den Geldinstituten und, und, und . . . .

Das Fazit der Schades: "Wir brauchen Geld". Zumal der Aufwand für den Verein mit steigender Resonanz immer größer wird. Verpflegungstechnisch erhalten die Schades Unterstützung vom Schäferhundeverein Hofstetten (bei Roth) und vom Tennisclub Hilpoltstein. Mitglieder dieser beiden Vereine verkaufen auf dem Marktplatz links und rechts der Gasse, die für den Brauchtumszug frei gehalten wird, Bratwurstsemmeln. Das Team der Flecklasmänner kümmert sich um die Getränke.

Die Kooperation mit der Stadt Hilpoltstein, so Marc Schade, funktioniert hervorragend. So werden im Februar 2019 die Straßen in der Innenstadt mit Wimpeln in den Stadtfarben geschmückt – wie zur Burgfestzeit. Ihr gemeinsamer Wunsch: eine (kleine) Bühne, zumindest, wenn das Wettter passt. Dann könnte man auf den Pyraser Lkw verzichten, von dessen Ladefläche aus in den vergangenen drei Jahren die Veranstaltungen moderiert wurden.

Den Umzug vor zehn Monaten wollten geschätzte 2500 Besucher verfolgen. Nächstes Jahr rechnen die beiden mit ähnlicher Resonanz, zumal dann 29 Gruppen (einschließlich der Flecklasmänner) durch die Altstadt ziehen werden.

Was die Teilnehmerschar anbelangt, müssten die Organisatoren langsam auf die Bremse treten. "Bei 30 Gruppen ist die Grenze erreicht", sagte Katrin Schade. Mehr sei nicht drin, sonst wäre der Ablauf des Zuges noch komplexer.

Übrigens: Die Umzugstrecke bleibt die gleiche wie dieses Jahr. In der Siegertstraße laufen die Gruppen phasenweise im Gegenverkehr. Die einen sind auf dem Rückweg, die anderen noch auf dem Hinweg. Startpunkt ist an der Straße "Am Stadtweiher".

ZWeitere Infos: www.hilpoltsteiner-flecklasmaenner.de

HARRY RÖDEL