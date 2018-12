Hilpoltsteiner Christkind schließt das Goldene Buch

Nicole Stadlbauer hatte in der Grundschule und im Schutzengel-Kindergarten ihren letzten Arbeitstag — "Es war eine tolle Zeit" - vor 58 Minuten

HILPOLTSTEIN - "Da ist ja das Christkind", raunten sich die Kinder auf den Gängen der Grundschule Hilpoltstein überrascht zu, als die himmlische Gestalt im goldenen Gewand huldvoll durch die Eingangstür schreitet. Kurz vor den Weihnachtsferien bekamen die Erstklässler Besuch vom Hilpoltsteiner Christkind. Es sollte ein ganz besonderer sein, denn es war der letzte Arbeitstag von Nicole Stadlbauer – nach rund 30 offiziellen Auftritten als Christkind in den vergangenen zwei Jahren.

Viele, viele Fragen hatte das Christkind in seinen zwei Amtsjahren zu beantworten, auch beim vorletzten Auftritt in der Hilpoltsteiner Grundschule wurde Nicole Stadlbauer gelöchert. Nun freut sie sich auf ein ganz normales Weihnachten „in Zivil“. © Foto: Tobias Tschapka



Viele, viele Fragen hatte das Christkind in seinen zwei Amtsjahren zu beantworten, auch beim vorletzten Auftritt in der Hilpoltsteiner Grundschule wurde Nicole Stadlbauer gelöchert. Nun freut sie sich auf ein ganz normales Weihnachten „in Zivil“. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Nun also noch einmal Kinderaugen zum Leuchten bringen, Weihnachtsgeschichten vorlesen und Fragen beantworten. Und von diesen hatten die Mädchen und Buben auch diesmal wieder viel.

Unter anderem wollten die Kinder wissen, wo das Christkind denn wohnen würde ("im Himmel natürlich"), ob es denn auch etwas zu Weihnachten geschenkt bekommt ("meine Engel machen mir auch Geschenke") oder wie alt es denn sei ("mich gibt es schon sehr, sehr lang …").

Davor las es den Grundschülern aus seinem Goldenen Buch die Geschichte "Vom kleinen Sternenengel und der Hoffnung" vor. Zum Dank sangen die Kinder, die sich für ihren "hohen Besuch", so Rektor Peter Benz, in der Aula versammelt hatten, die Lieder "Wir sagen euch an den lieben Advent" und die "Weihnachtsbäckerei". Und einen Riesenapplaus gab es zum Abschied für das Christkind freilich auch noch.

Das setzte sich mit seiner Krone wieder in das Christkind-Taxi, an dessen Steuer Nicoles Mutter saß, um zu ihrem endgültig letzten Auftritt zu fahren. In dessen Genuss kamen die Mädchen und Buben des Hilpoltsteiner Schutzengel-Kindergartens.

Danach darf Christkind Nicole Stadlbauer sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, und freut sich auf ein ganz normales Weihnachtsfest im Kreise der Familie – ganz in Zivil, sozusagen.

"Es war eine tolle Zeit und mir eine große Freude, die vielen Kinderaugen zum Leuchten zu bringen", blickt Nicole Stadlbauer auf ihre ihr liebgewordene Rolle zurück, von der sie nun Abschied nehmen muss. Höhepunkt sei ihr Auftritt auf dem Hilpoltsteiner Weihnachtsmarkt gewesen, wenngleich sie kurz vor ihren Prologen vom Rathausfenster herab "schon ein bisschen nervös" gewesen sei.

Platz für andere

Eine Nachfolgerin habe die "Queen Mum" der Hilpoltsteiner Christkinder, Jutta Quiring von der Stadtverwaltung, noch nicht im Auge, sagt Stadlbauer. Allerdings habe Quiring gefragt, ob sie ihre zweijährige Amtszeit vielleicht verlängern möchte.

Das wollte Nicole dann aber doch nicht. "Es gibt schließlich noch jede Menge andere Mädchen, die sich auch freuen würden, einmal das Hilpoltsteiner Christkind zu sein.

Damit dürfen alle gespannt sein, wer im kommenden Jahr die Hilpoltsteiner Kinder verzaubern wird. Stadlbauer selbst wird der Stadt erhalten bleiben. Wenngleich in anderer Funktion, denn sie arbeitet dort schließlich weiterhin als Verwaltungsfachangestellte.

VONTOBIAS TSCHAPKA