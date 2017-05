Hilpoltsteiner Grundschüler sammeln 2222 Euro

Seit Jahren eifrig bei der Aktion "Jeder Bürger ein Euro" dabei - 20.05.2017 14:00 Uhr

HILPOLTSTEIN - In der Aula der Grundschule Hilpoltstein drängten sich 360 Kinder, als Landrat Herbert Eckstein ein Scheck über 2222 Euro übergeben wurde. Diese Summe sammelten die Schüler bei der Aktion "Jeder Bürger einen Euro".

Die Grundschüler präsentieren Zahlen zur Aktion „Jeder Bürger ein Euro“. 2222 Euro sind heuer zusammengekommen. Insgesamt haben sie schon 26 100 Euro beigesteuert. Darüber freuen sich die ehemalige Rektorin Karin Kachelrieß, Landrat Herbert Eckstein, Bürgermeister Markus Mahl, Petra Lehner-Völkl, Elisabeth Viehmann und Rektor Peter Benz (v. li.). © Manfred Klier



Die Grundschüler präsentieren Zahlen zur Aktion „Jeder Bürger ein Euro“. 2222 Euro sind heuer zusammengekommen. Insgesamt haben sie schon 26 100 Euro beigesteuert. Darüber freuen sich die ehemalige Rektorin Karin Kachelrieß, Landrat Herbert Eckstein, Bürgermeister Markus Mahl, Petra Lehner-Völkl, Elisabeth Viehmann und Rektor Peter Benz (v. li.). Foto: Manfred Klier



Die Flötengruppe von Lehrerin Elisabeth Viehmann begann mit einem schwungvollen Tanzlied aus Israel. Rektor Peter Benz begrüßte die Ehrengäste, darunter Christa Naaß als Vertreterin des Bezirks Mittelfranken und Karin Kachelrieß. Diese hatte als Vorgängerin von Benz die Sammelaktion an der Schule geleitet.

Dann trat "Jimi Hendrix" auf. Zwar ist er schon 47 Jahre tot, aber Alfons Völkl imitiert ihn mit dem Titel "Hey Joe" so täuschend echt auf der E-Gitarre, dass man fast glaubt, der Meister wäre auferstanden. Unterstützt wurde er von seiner Frau Petra Lehner-Völkl am Konzertflügel und vom Chor und der Instrumentalgruppe der Schule. "Hey Joe wird heut’ auf Sonderwunsch gebracht", heißt es in dem Liedtext, der von Lehner-Völkl eigens für diesen Anlass gedichtet wurde.

Putzen für Jimi

Sichtlich erfreut lauschte Landrat Eckstein dieser Darbietung, denn er hat sich diesen Song eigens gewünscht. Er berichtete aus seiner Jugend, als er selbst in seinem Zimmer Staub saugen musste. Seine Mutter hatte sich geweigert, unter dem Plakat Hendrix’ das Zimmer zu putzen. Der Landrat lobte die Grundschule Hilpoltstein als eine besonders erfolgreiche Sammlerin bei der Spendenaktion. Seit über 25 Jahren sei die Schule dabei.

Wo liegt eigentlich Hilpoltstein? Auf einer großen, aufblasbaren Weltkugel, festgehalten von Bürgermeister Markus Mahl, suchten die Kinder ihren Schulort, anschließend Länder wie Sudan, Syrien, Irak und Burkina Faso. Dorthin gehen heuer die Spenden. "Wir wollen vor allem den Kindern helfen", erklärt Eckstein, "denn das sind immer die Ärmsten".

Nach einem Zwischenspiel der Flötengruppe, kam die große Stunde der Schülerinnen Lilly, Sophia, Simona und Stella. Sie überreichten dem Landrat einen Scheck über 2222 Euro. 26 100 Euro hat die Schule bisher gespendet. Darauf können Schüler und Lehrer wahrlich stolz sein.

MANFRED KLIER