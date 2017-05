Hilpoltsteiner Jungs feiern bayerische Meisterschaft

Tischtennis: TV-Mannschaft setzt sich gegen Nordendorf mit 8:1 durch - vor 38 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Jungen des TV Hilpoltstein haben den Erfolg des Vorjahres wiederholt und sind erneut bayerischer Meister. Im Entscheidungsspiel gegen den Meister der Bayernliga Süd, den SV Nordendorf, setzten sich die Hilpoltsteiner klar mit 8:1 durch.

Die Hilpoltsteiner Jungenmannschaft mit Mattias Danzer, Sebastian Hegenberger, Hannes Hörmann und Leon Döbler (v. li.) ist wie im Vorjahr bayerischer Meister geworden. © privat



Hilpoltstein war mit lediglich zwei Verlustpunkten Meister der Bayernliga Nord vor Ebermannstadt und Neutraubling geworden. Im Süden war das Rennen etwas spannender gewesen: Hier setzte sich der SV Nordendorf mit 24:4 Punkten gegen die Verfolger der Kaderschmiede SV DJB Kolbermoor, die aber in der Saison auf ihre größten Talente verzichtet hatten, und die SVG Baisweil-Lauchsdorf durch, die beide 22:6 Punkte aufwiesen.

Nun trafen die beiden Mannschaften im unterfränkischen Kleinwallstadt-Hofstetten aufeinander. Hilpoltstein bot mit den Herren-Bayernligaspielern Hannes Hörmann und Sebastian Hegenberger ein starkes vorderes Paarkreuz auf und ergänzte dieses mit Matthias Danzer und Leon Döbler, die in der Rückrunde ausnahmslos im vorderen Paarkreuz aktiv waren. In dieser Formation gingen die TVler auch als Favorit in das entscheidende Match.

Doppelsiege zum Auftakt

Dieser Favoritenrolle wurden die Burgstädter schon in den Doppeln gerecht. Hörmann und Hegenberger hatten in ihrer Begegnung überhaupt kein Problem und gewannen klar in drei Sätzen. Knapper verlief das Parallelmatch. Hier zeigten Danzer und Leon gegen die Nummer eins und zwei der Nordendorfer, Christoph Wiedemann und Julian Reich, eine ganz starke Leistung und setzten sich im Entscheidungssatz mit 11:9 durch. Hörmann machte anschließend mit Reich kurzen Prozess und fegte diesen in drei Sätzen von der Platte. Ein hochklassiges Duell sahen die Zuschauer anschließend bei Hegenbergers gegen Wiedemann. Alle Sätze waren äußerst knapp, am Ende verlor der TV-Spieler aber in der Verlängerung etwas unglücklich (1:3).

Anschließend dominierte Hilpoltstein. Danzer beherrschte Marie Gmoser klar in drei Sätzen, Döbler musste gegen Tim Schlembach nur einen Satz abgeben.

Hörmann gewinnt Spitzenspiel

Mit Spannung wurde das Spitzenspiel zwischen Hörmann und Wiedemann erwartet. Nachdem der Nationalspieler in Reihen des TV den ersten Satz knapp mit 13:15 abgegeben hatte, drehte der 14-jährige Röttenbacher auf. 11:7, 11:3 und 13:11 lauteten die drei folgenden Sätze. Problemlos aus Sicht des TV verliefen die beiden letzten Begegnungen. Sowohl Hegenberger gegen Reich als auch Danzer gegen Tim Schlembach gewannen ihre Begegnungen klar in drei Sätzen.

Durch dieses klare 8:1 sicherten sich die TV-Jungen zum zweiten Mal in Folge den bayerischen Meistertitel und die abermalige Qualifikation für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend. Die wird am 24. und 25. Juni im thüringischen Bad Blankenburg stattfinden

TV Hilpoltstein - SV Nordendorf 8:1. Hörmann/Hegenberger - Schlembach/Gmoser 11:2, 11:5, 11:5; Danzer/Döbler - Reich/Wiedemann 7:11, 11:9, 11:9, 7:11, 11:9; Hörmann - Reich 11:9, 11:6, 11:2; Hegenberger - Wiedemann 9:11, 11:8, 10:12, 11:13; Danzer - Gmoser 11:3, 11:8, 11:6; Döbler -– Schlembach 11:9, 15:17, 11:5, 11:8; Hörmann - Wiedemann 13:15, 11:7, 11:3, 13:11; Hegenberger - Reich 11:4, 11:3, 11:9; Danzer - Schlembach 11:3,11:9, 11:9.

rn