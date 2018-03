Hilpoltsteiner Jungs vorzeitig Meister

HILPOLTSTEIN - In nur 70 Minuten haben die Jungs des TV Hilpoltstein den Post SV 8:0 abgefertigt. Nun haben sie zwar noch drei Ligaspiele vor sich, bei acht Punkten Vorsprung ist ihnen der Meistertitel aber nicht mehr zu nehmen.

Das Hilpoltsteiner Bayernliga-Team mit Johannes Moder, Sebastian Hegenberger, Elias Schlierf, Robin Bort, Matthias Danzer, Hannes Hörmann und Johannes Stumpf (v. li.) sicherte sich mit Hilfe Tobias Heindls vorzeitig die Meisterschaft im Norden. © Ulrich Eckert



Hilpoltstein war einmal mehr nicht in Bestbesetzung angetreten, Hannes Hörmann ist auf einem Lehrgang in China, Sebastian Hegenberger half in der ersten Herrenmannschaft aus. So kam Tobias Heindl zu seinem Debüt in der Bayernliga – und steuerte mit seiner ruhigen und besonnenen Spielweise einen Einzelpunkt gegen Karg bei und gewann an der Seite Johannes Stumpfs auch gegen das Nürnberger Spitzendoppel.

Da auch Matthias Danzer und Robin Bort der einkalkulierte Punkt gelang, waren die Weichen frühzeitig auf Sieg gestellt. Gegen Danzer und Stumpf waren die Nürnberger Schumacher und Szasz ohne wirkliche Chance und verloren alle vier Spiele 0:3. Ungefährdet war auch der Sieg Borts gegen Nguyen, sodass nach 70 Minuten der 15. Saisonsieg feststand.

Hilpoltstein sicherte sich die Meisterschaft ungeschlagen. Elf Spieler kamen bei den bisherigen 15 Spielen zum Einsatz, wobei Matthias Danzer und Johannes Stumpf mit je zwölf Einsätzen die Dauerbrenner vor Sebastian Hegenberger und Elias Schlierf mit je acht Einsätzen sind. Die beeindruckenden Bilanzen von Hegenberger (20:0 Siege), Hörmann (9:0), Danzer (27:1), Stumpf (21:2) und Bort (10:2) sprechen eine deutliche Sprache.

Jetzt müssen die Hilpoltsteiner am letzten Wochenende der Osterferien noch eine Doppelschicht in Hof und beim Tabellenzweiten Wackersdorf einlegen, am 14. April wird in Neutraubling die Runde abgeschlossen. Dann wartet am 1. Mai das Finale gegen den Meister der Bayernliga Süd, der aktuell noch nicht feststeht. Der Sieger – und Bayerische Meister fährt im Juni zu den deutschen Meisterschaften nach Goslar – das klare Saisonziel der Hilpoltsteiner.

