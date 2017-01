Hilpoltsteiner Jungs weiter souverän

HILPOLTSTEIN - Die Bayernliga-Jungen der Tischtennisabteilung des TV Hilpoltstein blieben auch im Duell gegen den Tabellenvorletzten TSV Ansbach erfolgreich und bauten mit einem klaren 8:1-Sieg die Bilanz auf 22:0 aus.

Johannes Moder (im Bild) musste im Doppel mit Julian Meier den Ansbacher Ehrenpunkt zulassen, im Einzel blieben die Punkte jedoch wieder einmal in Hilpoltstein, beim ungeschlagenen Tabellenführer. © Tobias Tschapka



Beide Teams verzichteten auf ihre Topspieler. Während die TVler einmal mehr „ohne drei“ antraten, war bei den Bezirkshauptstädtern Spitzenspieler Julian Roth zuhause geblieben. Die Favoritenrolle hatten ganz klar die Burgstädter, die aber nur unentschieden aus den Doppeln starteten. Während Matthias Danzer und Leon Döbler ihre Partie klar gewannen, unterlagen am anderen Tisch Julian Meier und Johannes Moder in fünf Sätzen.

Die Einzel sollten dann aber eine ganz klare Angelegenheit für den TV werden. Der Jüngste, der zwölfjährige Matthias Danzer an Position eins, ließ bei seinen beiden souveränen Siegen im vorderen Paarkreuz lediglich einen Satzgewinn zu.

Döbler siegt über fünf Sätze

Leon Döbler hatte deutlich mehr zu kämpfen und musste zwei Mal in den fünften Satz. Gegen Benedikt König drehte er einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg, gegen Alina Sauerhammer musste er nach 2:0-Führung den Ausgleich zulassen, um am Ende mit 12:10 hauchdünn die Oberhand zu behalten. Das hintere Paarkreuz mit Julian Meier und Johannes Moder hatte gegen die überforderten Gästeakteure leichtes Spiel. Alle drei Begegnungen gingen ohne Satzverlust an die TVler, die am Ende überlegen mit 8:1 triumphierten.

TV Hilpoltstein – TSV Ansbach 8:1. Matthias Danzer/Leon Döbler – Katharina Hess/Matthias Häusler 11:2, 11:8, 11:4; Julian Meier /Johannes Moder - Benedikt König/Alina Sauerhammer 12:10, 9:11, 11:7, 6:11, 8:11, Matthias Danzer - Alina Sauerhammer 11:5, 11:9, 13:11; Leon Döbler - Benedikt König, 9:11, 5:11, 11:3, 12:10, 11:3; Julian Meier - Matthias Häusler 11:6, 11:3, 11:2; Johannes Moder - Hess 11:5, 11:7, 11:8; Matthias Danzer - König 11:6, 12:10, 9:11, 11:8; Leon Döbler - Sauerhammer 11:7, 11:8, 4:11, 11:13, 12:10; Julian Meier - Hess, 11:3, 11:3, 11:2.

