Hilpoltsteiner Mittelalterfest wurde doch noch voller Erfolg

Verregneter Auftakt wurde durch das Wochenende mehr als wett gemacht - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - "Sehr zufrieden" war Jutta Quiring nach dem Mittelalterfest in Hilpoltstein. Zwei Worte, die demonstrieren, dass die Veranstaltung auch bei ihrer 15. Auflage ein voller Erfolg war. Und das trotz der widrigen Ausgangsbedingungen am vergangenen Freitag.

Feuerspiele gehören genauso zum Mittelalterfest wie Ritterturniere, Handwerksvorführungen und Musik aus dieser Epoche. © Oliver Frank



Kurz vor der Eröffnung des Mittelalterfestes mit dem Titel "Ritter, Barden, Beutelschneider" hatte Petrus seine Schleusen geöffnet. Mit der Konsequenz, dass die offizielle Eröffnung einschließlich des Festzuges über das Gelände auf Samstag verschoben wurde, wie Marktvogt Manfred Seitz mitteilte. Aus der offiziellen Eröffnung wurde so eine Begrüßung.

Kassen geschlossen

Ab 20 Uhr seien die Kassen geschlossen worden. Wer dann kam, konnte kostenlos Konzert, Feuerwerk und Lagerleben verfolgen. Die Mittelalterfans hingegen ließen sich durch die Wetterunbill die Stimmung nicht vermiesen. "Zwischen 150 und 200", so Organisatorin Jutta Quiring, hätten die Stellung gehalten und trotz Nässe und Kälte gefeiert. Das Konzert habe genauso wie das Feuerwerk am Abend stattgefunden.

"Total überrannt"

Nächsten Tag hatte sich das Wetter wieder beruhigt und so "überrannten uns die Besucher total", beschrieb die Organisatorin im Rückblick das Geschehen am Samstag, als es auf dem Burganger und dem Turnierplatz neben der Mittelschule hoch hergegangen sei. Phasenweise habe man daran gedacht, das Gelände wegen Überfüllung zu schließen, so groß sei der Ansturm gewesen.

Auch am Sonntag seien Scharen von Menschen von hinauf zur Burg geströmt, um ins mittelalterliche Treiben einzutauchen. Am späten Nachmittag seien dann sowohl Speisen als auch Getränke komplett ausverkauft gewesen. Organisatorenherz, was willst du mehr? Vor allem nach einem solch bescheidenen Auftakt.

hr