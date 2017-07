Hilpoltsteiner Pfalzgräfinnen plaudern über alte Zeiten

90 Jahre Burgfest: Ehemalige "Hoheiten" trafen sich in der Hilpoltsteiner Residenz - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - "Die Pfalzgräfinnen, sie leben hoch!" Dieser in Burgfestzeiten üblicherweise im Singular gebrauchter Satz war angesichts des hohen Gräfinnenaufkommens in der Hilpoltsteiner Residenz angebracht. Dort trafen sich auf Einladung der Stadt anlässlich des 90. Geburtstags des Burgfestes jede Menge ehemalige Pfalzgräfinnen zum gemütlichen Beisammensein - und erfuhren dabei ganz Erstaunliches von der Geschichte des Festes.

Ein Gläschen für die Pfalzgräfinnen: In der Residenz erinnerten sich ehemalige Gräfinnen an ihre Amtszeiten. © Foto: Tobias Tschapka



Ein Gläschen für die Pfalzgräfinnen: In der Residenz erinnerten sich ehemalige Gräfinnen an ihre Amtszeiten. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Die Ausschussvorsitzende (und ebenfalls ehemalige Pfalzgräfin) Barbara Billmaier freute sich riesig darüber, über 40 ihrer Mitstreiterinnen begrüßen zu dürfen und zog angesichts der vielen Prominenten Parallelen zu den zeitgleich stattfindenden Richard-Wagner-Festspielen auf dem grünen Hügel.

"Aber was Bayreuth kann, können wir schon lange", so Billmaier, und dem konnte Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl nur beipflichten: "Ich bin mir sicher, dass es in den vergangenen 400 Jahren nicht so viel blaues Blut auf einmal in der Residenz gegeben hat", so der Rathauschef. Jede einzelne der Pfalzgräfinnen in der Geschichte des Burgfestes habe viel für die Stadt Hilpoltstein getan, "und mit diesem Empfang wollen wir Ihnen etwas zurückgeben". Zu den ältesten anwesenden Pfalzgräfinnen zählten Maria Honauer (83), Maria Dotzer (85) sowie Elisabeth Forster (fast 86).

Hilpoltsteins Ehrenbürger Dieter Popp, den Billmaier als "den Motor des Burgfestes, der nicht zu stoppen ist", vorstellte, hielt anschließend noch einen geschichtlichen Abriss über des Burgfestes, welches im Jahr 1927 seine Premiere feierte.

In seinem unterhaltsamen Vortrag erfuhren die Ex-Gräfinnen unter anderem, dass die Maß Bier damals gerade einmal 40 Pfennige kostete, dass 1962 der Blitz in eine nur fünf Meter vom Bierzelt entfernte Linde einschlug, und dass 1966 zum ersten Mal ein Blumenwagen Bestandteil des Festzuges war. Für die musikalische Unterhaltung dieses exklusiven Pfalzgräfinnenclubs sorgte die aus Heilsbronn stammende Akkordeonspielerin Margit Schausberger.

tts