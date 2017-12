Hilpoltsteiner Sparkasse wieder eröffnet

Geschäftsstelle erstrahlt nach zehnmonatigem Umbau in neuem Glanz - vor 55 Minuten

HILPOLTSTEIN - Rund zehn Monate lang haben die Arbeiter in der Hilpoltsteiner Sparkassengeschäftsstelle fleißig gewerkelt. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Es galt nicht nur zu renovieren, sondern ein neues Raum- und Servicekonzept umzusetzen. Nun erstrahlt die Filiale im völlig veränderten Gewand und in neuem Glanz. Eine gelungene Maßnahme, befanden die Ehrengäste bei der Wiedereröffnung.

Symbolische Schlüsselübergabe. Frohe Gesichter beim Vorsitzenden der Sparkasse Mittelfranken-Süd, Hans-Jürgen Rohmer (r.), seiner Stellvertreterin Daniela Heil, Filialdirektor Thomas Setzer und Architekt Günther Gruber (v.l .). © Foto: ley



"Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis", betonte in ihrer Rede Daniela Heil, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mittelfranken-Süd. Das neue "Kompetenz-Center", so ihre Lesart, besteche durch verschiedene Besonderheiten der 550 Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten.

Was sie damit meinte, fiel jedem der Gäste bei der Feierstunde sofort ins Auge. In den zwölf belüfteten und klimatisierten Beraterzimmern etwa finden sich farblich animierte Bilder von Sehenswürdigkeiten der Stadt wieder. Eine helle und großzügige Raumgestaltung sowie hellgelbe Wände sorgen für gemütliche Atmosphäre. Ebenso wie die abgesenkte Decke und der grau schattierte Teppichboden.

Das Bekenntnis zum Standort ist außerdem fast buchstäblich ins Mobiliar eingemeißelt. Denn die Lamellen der Schränke sind fest mit Hilpoltsteiner Motiven beschichtet. In der Mitte der Schalterhalle findet sich eine Servicetheke mit höhenverstellbaren Tischen wieder, sodass die Mitarbeiter sich dort sowohl sitzend wie auch stehend um die Kunden kümmern können.

Eine Info-Stele und ein Touch-Pult eröffnen ihnen zugleich die Nutzung digitaler Informationsmedien. Hier gibt es schnelle, selbsterklärende, aktuelle Infos über Angebote der Bank und das Leben in Hilpoltstein etwa anhand eines Veranstaltungskalenders. Verstärkte Wandverkleidungen sorgen für erhöhten Schallschutz und damit bessere Diskretion. Viele Glaselemente lassen reichlich Tageslicht herein und die Sonnenschutzverglasung vermeidet ein zu starkes Aufheizen der Räume.

Ein großzügiger SB-Bereich mit drei Geldautomaten (bei zwei von ihnen ist Aus- und Einzahlung möglich) rundet das Angebot ab. Es sei das Anliegen, "die Tradition auch in Form unserer Geschäftsstellen zu pflegen", so Heil, dabei aber auch eine Verbindung mit der Moderne mit beispielsweise ihren digitalen Kommunikationsmöglichkeiten einzugehen. Der Königsweg sei aber nach wie vor die persönliche Beratung — "und daran wird sich auch nichts ändern!"

Eine Umfrage zeige, dass die Bank damit richtig läge, betonte 3. Bürgermeister Josef Lerzer in seinem Grußwort. Bei Kreditvergaben sei Kunden der direkte Kontakt nach wie vor am wichtigsten. "Ich glaube, Sie haben alles richtig gemacht!", zeigte er sich gewiss. Auch die Stadt profitiere von der Präsenz der Sparkasse, deren Standort in Hilpoltstein "hoffentlich noch lange erhalten bleibt."

Lokale Angebote nutzen

Das hofft natürlich auch Landrat Eckstein, seines Zeichens zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Mittelfranken-Süd. Es sei wichtig, dass die Filiale in der Stadt bleibe und zugleich auch andere Möglichkeiten vorhalte, Bankgeschäfte zu tätigen. Für die weitere Entwicklung käme den Einwohnern selbst ein gutes Stück Verantwortung zu. Denn "was vor Ort geschieht, entscheiden die, die dort wohnen", forderte er dazu auf, die regionalen und lokalen Angebote auch zu nutzen.

Großen Applaus gab es bei der Feierstunde dann bei der Schlüsselübergabe durch Architekt Günther Gruber. Die zweijährigen Planungen seien eine Herausforderung gewesen, da auch das Gesamtnutzungskonzept umzusetzen gewesen sei. Filialdirektor Thomas Setzer war aber nicht nur der Empfangende, sondern übergab seinerseits eine Spende an die örtliche Musikschule, die mit ihrer "Jagman Connection" die Feierstunde umrahmte.

ley