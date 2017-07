Hilpoltsteiner wissen, wie Brot gemacht wird

EICHELBURG - Noch bis zum Sonntag, 9.Juli, finden zahlreiche Veranstaltungen zu den vayerischen Ernährungstagen statt. Auch das Rother Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) beteiligt sich mit Aktionen. Zum Auftakt schaute sich eine neunte Realschulklasse aus Hilpoltstein auf den landwirtschaftlichen Betrieben der Familien Seitz und Rückert sowie in deren "Seebühler Bauernladen" in Eichelburg um.

Macht Spaß und schmeckt am Ende auch noch richtig gut — selbstgebackenes Brot aus dem Eichelburger Holzbackofen. Die Neuntklässlerinnen legten gerne mit Hand an. Foto: Tobias Tschapka



Dort ließ sich aus erster Hand erleben, wie aus Getreide erst Mehl, dann Teig und schließlich Brot wird. Passend zum diesjährigen Motto der Ernährungstage: "Wo kommt mein Essen her?"

Warum das Thema so wichtig ist, erklärt die Ernährungsberaterin Ute Mahl vom AELF: "Viele Menschen haben keine oder nur wenig Ahnung von Herkunft und Produktion der Lebensmittel, die sie jeden Tag zu sich nehmen. Das gilt für Erwachsene wie Jugendliche gleichermaßen. Gleichzeitig steigt seitens der Konsumenten jedoch das Interesse an regionalen Lebensmitteln."

Umfrage: Mehrheit will Regionales

So würden laut einer aktuellen Umfrage bayerische Verbraucher immer mehr auf regionale Herkunft achten – 60 Prozent bei Fleisch- und Wurstwaren, bei unverpackten Brot und Backwaren seien es 54 Prozent und bei Milch wie Milchprodukten 51 Prozent.

Dass das Rother Amt hierfür eine Schulklasse nach Eichelburg einlädt, bezeichnete Landrat Eckstein als "genau den richtigen Weg". Denn: "Hier lernt ihr viel mehr über Landwirtschaft als im Klassenzimmer", sagte er zu den Pennälern, die gerade von einer Exkursion mit Pflanzenbauberater Johannes Dorner von den Feldern der Familie Seitz zurückgekommen waren.

"Es kommt halt nicht nur darauf an, dass Essen möglichst billig ist. Drum sollte man immer darauf achten, woher die Lebensmittel kommen, die man einkauft", betonte Landrat Eckstein.

Selbst Laibe geformt

Zum Aufenthalt im Bauernladen gehörte außerdem ein Vortrag zum Thema "Vom Korn zum Mehl", von Ludwig Angermeier von der Schweizer-Mühle in Hofstetten. Beim Formen von Bauernbrot aus Sauerteig musste hingegen wieder selbst Hand angelegt werden. Nach einer gewissen Ruhephase wurden die Laibe in den hauseigenen Ofen "eingeschossen", wie das in der Fachsprache heißt.

Bei rund 300 Grad wurden die selbst gebackenen Brote schön knusprig, und die Jugendlichen konnten ihr erstes selbstgebackenes "Original regional"-Erzeugnis mit nach Hause nehmen.

