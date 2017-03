Hilpoltsteiner wollen mit neuer Spitze zum Aufstieg

HILPOLTSTEIN - Am Samstag um 17 Uhr empfängt die zweite Herrenmannschaft des TV die mittelfränkischen Gäste vom TV Altdorf in der Hilpoltsteiner Stadthalle. Im 15. von 18 Saisonspielen will die Truppe um den neuen Frontmann Jaka Golavsek unbedingt einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft in der Tischtennis-Bayernliga machen.

Die neue und die alte Nummer Eins des Hilpoltsteiner Bayernliga-Teams: Mit Jaka Golavsek (li.) will der TV die letzten Punkte für die Oberliga holen. © Tobias Tschapka



Nach den bisherigen Saisonergebnissen geht der ungeschlagene Spitzenreiter als klarer Favorit in die Begegnung gegen den Tabellenfünften. Dennoch könnten die Vorzeichnen für die letzten vier Saisonspiele besser sein, denn fortan muss Hilpoltstein ohne den jungen Libanesen Mohamad Hamie auskommen, der sich mit seinen starken Vorstellungen schnell das Herz der Fans und seiner Mannschaftskameraden erkämpft hat. Der Jungnationalspieler wurde wie geplant von seinem Verband zu den Kuwait Open nominiert und soll fortan von seinem Landsmann Mohammed Bannout ersetzt werden (wir berichteten).

Dieser hat zwar nicht ganz die Spielstärke des zehn Jahre jüngeren Hamie (19), dürfte aber auch für einige Punktegewinne sorgen, wenn er seine guten Trainingsleistungen im Spiel bestätigen kann. Auf Position vier wird er an der Seite von Youngster Sebastian Hegenberger an den Start gehen.

Dessen bisheriger Paarkreuzkollege Hannes Hörmann rutscht für Hamie fortan ins vordere Paarkreuz, in dem naturgemäß wesentlich stärkere Gegner auf ihn warten als in der Mitte. Doch seinem Mannschaftskapitän Tobias Mulack ist überhaupt nicht bange vor den schwierigeren Aufgaben für den Hochveranlagten: "Hannes hat sich in den letzten Monaten derart weiterentwickelt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vorne schon eine gute Rolle spielen wird."

Schwer, aber nicht unlösbar

Zudem wird dem Schüler das schnellere und geradlinigere Spiel dort entgegenkommen. Diesmal warten auf ihn mit dem mit einer brachialen Vorhand ausgestatteten Tschechen Petr Maly (3:7) und dem athletische Gäste-Kapitän Daniel Spille (5:5) zwei schwere, aber nicht unlösbare Aufgaben.

In der Mitte stellt Altdorf mit dem routinierten Steffen Kirner (4:6) und dem jungen Torsten Lang (1:5) zwei gute, aber ebenfalls schlagbare Akteure. Für hinten wurde zur Rückrunde Andreas Reiß (2:2) vom Kontrahenten Stein verpflichtet, der an der Seite vom wieder erstarkten Torsten Rust (7:1) sicher eine Bank darstellen dürfte. Die Hilpoltsteiner Tarik Mahroum und Andreas Wechsler müssen sich sicher nicht verstecken, aber mit Sicherheit an ihre Leistungsgrenze gehen.

Interessant und mit spielentscheidend dürfte indes die Entscheidung ausfallen, wie die neu formierten Doppel aussehen. Sollte der 15. Saisonsieg herausspringen, kann man langsam aber sicher die Planungen für die Oberliga angehen.

