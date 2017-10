Hilpoltsteiner Zweite siegt bei Oberliga-Premiere

Tischtennis: TV gewinnt mit starkem Nachwuchs gegen SV Haiming - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Premiere der zweiten Hilpoltsteiner Tischtennis-Mannschaft ist geglückt: Das Team um Kapitän Andreas Wechsler gewann das erste Spiel in der Oberliga gegen den SV Haiming 9:4.

Jaka Golavsek (vorne) und Darius Kabacinski gewannen gegen Haiming ihr Doppel und holten auch in den Einzel jeweils einen Punkt © Tobias Tschapka



Nach dem Titel in der Bayernliga Nord hatte sich die Hilpoltsteiner Zweite erstmals für die Oberliga qualifiziert. Hier steht sie neben der sportlichen Herausforderung vor zwei weiteren: Zum einen haben Spieler wie Tarik Mahroum, Mohamad Hamie und Mohammed Bannout die Mannschaft verlassen. Dafür spielen nun der aus Schwabach gekommene Johannes Stumpf, der dort zuletzt in der Bezirksliga antrat, und Darius Kabacinski.

Der aus Stein gekommene Pole ist gleichzeitig Trainer des Hilpoltsteiner Nachwuchses und wurde für die zweite Herausforderung geholt: Die Jugendlichen Hannes Hörmann (14), Sebastian Hegenberger (15) und Stumpf (16) sowie Andreas Wechsler, der vor zwei Jahren noch dritte Bezirksliga spielte, sollen sich in der Oberliga beweisen und den nächsten Schritt machen.

Die Heimpremiere in der Oberliga gegen den SV Haiming war damit eine erste Standortbestimmung für das neu formierte und ausnehmend junge Hilpoltsteiner Team. Im Duell gegen den SV aus dem Landkreis Altötting standen sich zwei Aufsteiger gegenüber, Haiming war durch die Bayernliga Süd marschiert.

Hilpoltstein begann mit Hannes Hörmann und Johannes Stumpf gegen Michael Erber und Martin Jancovic sowie Kabacinski/Jaka Golavsek gegen Martin Heisler/Stefan Stockmann. Hörmann/Stumpf lagen schnell 0:2 nach Sätzen zurück, besonders Stumpf war die Nervosität beim ersten Auftritt in der drei Klassen höheren Oberliga anzumerken. Er wurde aber immer sicherer, die 1:3-Niederlage drehten die beiden anderen Doppel.

Hannes Hörmann und Neuzugang Johannes Stumpf (hinten) schlugen sich sehr gut. © Tobias Tschapka



Insbesondere Wechsler und Hegenberger, die gegen die routinierten Martin Heisler/Christian Bräu antraten, spielten sehr sicher und trickreich, hielten nervlich einem Marathon-Durchgang im zweiten Satz bis zum 19:17 durch. Hier zeigte sich, dass auch knapp 40 Zuschauer viel Stimmung in die Hilpoltsteiner Halle bringen können.

Hohes Niveau

Kabacinski demonstrierte anschließend gegen Jankovic seine Aufschlagkunst (3:0), Golavsek erhöhte gegen Erber auf 4:1 für Hilpoltstein. Nun waren Hörmann (gegen Bräu), Hegenberger (gegen Heisler) sowie Stumpf (gegen Kübler) an der Reihe. Auftritte, die mit Spannung erwartet worden waren – wie würde sich der Nachwuchs schlagen?

Mit drei 3:1-Siegen beantworteten sie die Frage, ob es für die Oberliga reichen würde, insbesondere Hörmann und Hegenberger spielten sehr stark, überhaupt waren klasse Partien zu sehen. Unter den Augen der Hilpoltsteiner Zweitligamannschaft bewies das Wechsler-Team, dass bei ihm das Buffet zwar etwas kleiner (aber ebenfalls sehr gut) ist, es in punkto Spannung und Einsatz aber durchaus mithalten kann.

Matchbälle vergeben

Hilpoltstein führte 7:1, zwei Punkte fehlten noch, doch Wechsler verlor 0:3 gegen Stockmann und Kabacinski 1:3 gegen Erber. Hörmann haute gegen den defensiv starken Heisler ordentlich drauf und holte mit 3:1 den Punkt. Golavsek kämpfte gegen Jankovic und ließ nach 2:1-Führung im vierten und fünften Satz reihenweise Matchbälle beim 16:18 und 12:14 liegen – eine Niederlage, für die er sich aber nicht zu schämen brauchte. Beim Spielstand von 8:4 traten noch einmal Stumpf (gegen Stockmann) und Hegenberger gegen Bräu an die Platten. Hegenberger zeigte erneut, wie sehr er über den Sommer zugelegt hat, er holte mit einem 3:1 den ersten Oberliga-Sieg. Stumpfs 0:3 war irrelevant.

Läuft in der Oberliga: Sebastian Hegenberger und Andreas Wechsler (re.) gratulieren sich. © Tobias Tschapka



Für den 52-jährigen Kabacinski haben die beiden gewonnen Doppel, die starken Hegenberger und Hörmann sowie Stumpf, der im Einzel ebenfalls einen Punkt beitragen konnte, den Ausschlag gegeben. Seit dem Sommer gibt er seine in 44 Jahren Tischtennis gesammelte Erfahrung an die Nachwuchsspieler weiter. Er fühlt sich wohl beim TV, die Atmosphäre sei sehr gut, der Verein mit Zweitliga-Mannschaft und Jugendtraining "sehr gut organisiert und sehr professionell".

"Es ist ein ganz großer Schritt zwischen Ober- und Bayernliga", so Kapitän Andreas Wechsler, entsprechend nervös war er in seinem Einzel. Die Hoffnungen, die in das Team gesetzt werden, haben eine große Bandbreite. Für Teammanager und Abteilungsleiter Ulrich Eckert zählt nur der Klassenerhalt. Wenn sich der TV in der Liga etabliert und in einen Lauf spielt, hält Wechsler auch einen Platz unter den ersten Vier für realistisch – es hänge auch davon ob, wie er und Stumpf sich schlagen.

Gute Ansätze

Der Heidecker Mitt-Zwanziger hat von Tobias Mulack das Kapitänsamt übernommen, hat nun auch mehr Verantwortung, weil er Ansprechpartner gegenüber den jungen Spielern ist, Spielertrainer Kabacinski spricht nur wenig deutsch. "Man wächst rein, es macht Spaß", sagt Wechsler. Gleiches gilt für seine Mannschaft, die sich am gleichen Abend noch gegen Windsbach, einen der Ligafavoriten, beweisen musste.

Hier verloren die Hilpoltsteiner 4:9. Hörmann/Stumpf gelang in den Doppeln die Überraschung, als sie das Windsbacher Top-Duo Waldemar Pal/Martin Bindac 3:1 besiegten. Kabacinski/Golavsek holten den zweiten Doppelpunkt, die beiden unterlagen jedoch auch im ersten Einzeldurchgang. Knackpunkt war der Spielverlauf in der Mitte: In dramatischen Fünf-Satz-Durchgängen unterlagen Hegenberger und Hörmann Pal und Bindac. Stumpf verkürzte gegen Andreas Staudacher auf 3:6, auch Golavsek holte noch einen Punkt gegen Denis Benes.

Mit etwas mehr Glück hätte der TV gegen den Favoriten einen Punkt mitnehmen können, der TV zeigte sehr gute Ansätze. Kann das Team diese bestätigen, wird es noch einige Oberliga-Teams ärgern können.

TV Hilpoltstein II – SV Haiming 9:4. Darius Kabacinski/Jaka Golavsek - Martin Heisler/Stefan Stockmann 11:3, 11:7, 9:11, 11:6; Hannes Hörmann/Johannes Stumpf - Michael Erber/Martin Jancovic 6:11, 4:11, 11:5, 6:11; Andreas Wechsler/Sebastian Hegenberger - Christian Bräu/Martin Kübler 11:8, 19:17, 11:4; Kabacinski - Jancovic 11:3, 11:9, 11:7; Golavsek - Erber 11:4, 7:11, 11:7, 11:9; Hörmann - Bräu 11:7, 9:11, 11:6, 11:8; Hegenberger - Heisler 11:8, 7:11, 11:9, 11:3; Stumpf - Kübler 11:8, 18:16, 6:11, 11:5; Wechsler - Stockmann 7:11, 7:11, 10:12; Kabacinski - Erber 9:11, 11:5, 9:11, 7:11; Golavsek - Jancovic 13:11, 6:11, 11:9, 16:18, 12:14; Hörmann - Heisler 11:8, 7:11, 11:9, 11:9; Hegenberger - Bräu 11:5, 14:12, 4:11, 11:5.

TSV Windsbach – TV Hilpoltstein II 4:9. Tobias Ehret/Kostadin Kostadinov - Hörmann/Stumpf 8:11, 12:10, 11:6, 5:11, 13:15; Waldemar Pal/Martin Bindac - Kabacinski/Golavsek 5:11, 6:11, 11:8, 11:13; Denis Benes/Andreas Staudacher - Hegenberger/Wechseler 11:9, 6:11, 11:7, 11:9; Ehret - Golavsek 11:7, 11:7, 3:11, 11:3; Benes - Kabacinski 10:12, 11:8, 11:6, 11:7; Pal - Hegenberger 11:4, 5:11, 11:8, 11:5, 11:9; Bindac - Hörmann 7:11, 4:11, 11:8, 11:5, 11:9; Kostadinov - Wechsler 11:7, 11:8, 11:7; Staudacher - Stumpf 5:11, 8:11, 7:11; Ehret - Kabacinski 8:11, 11:6, 8:11, 11:7, 11:9; Benes - Golavsek 3:11, 5:11, 4:11; Pal - Hörmann - 11:6, 10:12, 11:8, 11:8; Bindac - Hegenberger 11:7, 3:11, 11:6, 10:12, 11:8.

bga/mu