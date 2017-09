Hilpoltsteiner Zweite will sich in der Oberliga beweisen

Tischtennis: Reserve geht mit einigen Veränderungen in die neue Saison — Heimstart am Samstag gegen den Mitaufsteiger Haiming - vor 59 Minuten

HILPOLTSTEIN - Am Samstag um 14 Uhr startet ein neues Kapitel in der Geschichte der Hilpoltsteiner Tischtennisspieler: In der Stadthalle tritt die zweite Herren-mannschaft nach der herausragenden Vorsaison, garniert mit dem Meistertitel in der Bayernliga, erstmals in der Oberliga an. Zu Gast beim Premieren-Heimspiel ist der SV Haiming, der Mitaufsteiger und Meister der Bayernliga Süd. Um 20 Uhr gastiert man dann beim in der Vorsaison nur ganz knapp am Aufstieg in die Regionalliga gescheiterten und nun nochmals deutlich verstärkten TSV Windsbach.

Andreas Wechsler (hinten) führt als Kapitän die Hilpolsteiner Zweite in ihrer ersten Oberliga-Saison. Hier muss sich das Team neu beweisen, Talente wie Hannes Hörmann (vorne) sollen die nächsten Schritte machen. Foto: Salvatore Giurdanella



Vor dem Abenteuer Oberliga hat die Hilpoltsteiner Bundesligareserve einen relativ großen Umbruch vorgenommen, vier Abgängen stehen dabei zwei Neuzugänge gegenüber. Angeführt wird das junge und neu formierte Sextett in der neuen Spielzeit von Andreas Wechsler, der nach knapp zwei Jahrzehnten seinen Vorgänger Tobias Mulack ablöst.

Dieser tritt nach seinem Rückzug nun in der dritten Mannschaft an. Ebenfalls verlassen haben den TV Hilpoltstein die beiden Libanesen Mohamad Hamie und Mohammed Bannout sowie Tarik Mahroum, die sich allesamt dem Landesligisten SpVgg Erlangen angeschlossen haben.

Spielertrainer an Position eins

Dafür präsentiert die Zweite einen enorm spielstarken Neuzugang, der den Hilpoltsteinern aus vielen Duellen bestens bekannt ist: Vom TSV Stein wurde der Pole Darius Kabacinski verpflichtet, gegen den es in der Vergangenheit häufig nicht nur für Jaka Golavsek deutliche Niederlagen gesetzt hat. Der aufschlag- wie vorhandstarke Rechtshänder gehörte früher zu Polens besten Akteuren und wurde als Spielertrainer für das Jugendkonzept verpflichtet (wir berichteten). Die Saisonvorbereitung hat bereits gezeigt, dass die jungen TV-Akteure viel von ihm lernen können.

An Kabacinskis Seite möchte der ruhige Slowene mit der feinen Technik, Jaka Golavsek, nach seinen starken Leistungen in Landes- wie Bayernliga auch in der Oberliga überzeugen. Das Zeug dazu hat er ebenso wie die großen Nachwuchshoffnungen auf den Plätzen. Die beiden Eigengewächse Hannes Hörmann und Bastian Hegenberger haben sich in den zurückliegenden Monaten gut entwickelt und waren zum Ende der Saison schon zu stark für die Bayernligamitte.

Hoffen auf die Talente

Beide zählen zu Bayerns Toptalenten, was Platz eins und zwei bei der Bayerischen Rangliste am vergangenen Wochenende eindrucksvoll belegen. Das Hilpoltsteiner Lager ist gespannt, wie sich der 14-jährige Hörmann und der nur ein Jahr ältere Hegenberger nun eine Klasse höher schlagen werden.

Hinter den beiden kann man künftig mit dem ebenfalls erst 16-jährigen Johannes Stumpf auf ein weiteres Toptalent aus der Region setzen. Stumpf wurde vom Bezirksligisten TV Schwabach verpflichtet und spielte dort zuletzt das beste Ergebnis aller Akteure. Bei ihm wird mit Spannung erwartet, wie schnell er den Sprung in die drei Klassen höhere Oberliga schafft. Im Training hat er bereits gute Ansätze gezeigt.

Danzer in Reserve

Auf Position sechs schließlich tritt Wechsler an, der sich durch seine tolle Entwicklung in der Vorsaison den Platz in der Zweiten verdient hat. Sicher wird er sich in der höheren Spielklasse strecken müssen, doch nicht wenige im TV-Umfeld trauen ihm zu, dass er nach dem starken Vorjahr einen weiteren Leistungssprung hinbekommt. Gute Chancen auf Einsätze dürfte auch der erst 13-jährige Matthias Danzer haben, der in der Bezirksligamannschaft schon vorne antritt und sich im vergangenen Jahr unwahrscheinlich positiv entwickelt hat.

Man setzt beim TV Hilpoltstein also auf eine ganz interessante Mischung aus Routine und viel Talent. Wo diese Mischung am Ende hinführen wird, bleibt spannend zu beobachten. Nach Kapitän Wechsler möchte man sich möglichst schnell von der Abstiegszone absetzen, sein Amtsvorgänger traut der Truppe einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu.

Auf die deutlich gestiegenen organisatorischen wie logistischen Anforderungen hat man beim TV Hilpoltstein ebenfalls reagiert und Uli Eckert als neuen Teammanager installiert. Dieser kümmert sich in erster Linie um die gezielte Entwicklung der vier Großtalente im TV-Kader sowie die Organisation von Training und Spielen.

