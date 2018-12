Hilpoltsteiner Zweitklässler haben jetzt Lizenz für Genuss und Gesundheit

Ernährungsführerscheine in der Grundschule übergeben — Nudel- und Obstsalat mit Gelinggarantie — Großes Kompliment - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - In sechs Doppelstunden haben die Kinder der Klasse 2 b der Grundschule Hilpoltstein mit "Kater Cook" die Küche für sich entdeckt. Als einen Ort, an dem es aus gesunden Zutaten leckere Mahlzeiten zuzubereiten gilt. Mit Feuereifer waren sie alle dabei und haben dabei buchstäblich fürs Leben gelernt. Doch ein konkretes Erfolgserlebnis gab es auch: Alle Buben und Mädchen erhielten zur Krönung ihren Ernährungsführerschein.

Mit Feuereifer waren diese Zweitklässler dabei, als es um den Ernährungsführerschein ging. Zum Abschluss wurde noch einmal groß aufgekocht. Unter anderem gab es Nudel- und Obstsalat. © Foto: Jürgen Leykamm



Zuerst aber galt es zu beweisen, wie gut sie darin sind, Schmackhaftes auf die Tische zu zaubern. Und dabei auch kreativ zu sein. So gab es zum großen Finale ein emsiges Treiben in der Mensa: Gurken, Paprika oder Karotten hieß es mundgerecht zu schneiden und einen Kräuterquark zusammenzurühren, in den die Gemüsestreifen als Fingerfood getaucht werden konnten. Sowohl einen Nudel als auch einen Obstsalat zauberten die Zweitklässer auf die Tische.

Scheiben von feinvermahlenem Roggenbrot wurden nicht nur einfach so belegt, sondern die Schüler ließen dabei lustige Gesichter auf ihnen entstehen. Das entlockte auch Klassenlehrerin Angelika Häusler ein freudiges Lächeln, als sie durch die Reihen schritt. Mit dem Zubereiten und Anrichten war es aber noch nicht getan. Die Tische richtig zu decken haben die jungen Damen und Herren ebenso gelernt.

"Ihr dürft stolz sein"

Großes Lob für das Engagement gab es dann von Rektor Peter Benz. "Ihr dürft wirklich stolz auf Euch sein!" Zudem konnten die Schüler eine Premiere feiern. "Das ist der erste Führerschein, den Ihr in Eurem Leben erworben habt", so der Schulleiter. Dass dem so war, ist vor allem Hauswirtschaftsmeisterin Birgit Heindl geschuldet, die seit Oktober in insgesamt sechs Doppelstunden als Kursleiterin dafür gesorgt hat, dass die Kinder die theoretische und praktische Prüfung auch meistern können.

Bis zu drei Punkten in Form von virtuellen Kochmützen gab es auf der Werteskala zu vergeben. "Bestanden haben alle!" konnte Heindl in der Mensa stolz verkünden. Nun könnten die Kinder zuhause zu Mama sagen: "Du setzt Dich jetzt hin – ab heute koche ich" - so Benz. Ganz so brauche es aber freilich nicht zu sein. Es genüge, wenn die Sprösslinge ab und zu auf diese Weise für gesundes Essen sorgen.

"Ein großes Kompliment an Euch, das habt Ihr super gemacht", so der Rektor beim Verteilen der Ernährungsführerscheine. In zwei Jahren steht dann bereits der Fahrradführerschein auf dem Programm.

"Ihr habt toll mitgemacht", bestätigte auch Heindl. Und ganz wichtig: "Die Kinder haben genauso gerne gegessen wie gekocht", erklärte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit ist ein wichtiges Etappenziel erreicht. Denn natürlich sollen die Schüler das erworbene Wissen auch im künftigen Leben anwenden.

Und zum Beispiel die Ernährungspyramide beachten. Damit das in den sechs Doppelstunden Gelernte auch in den Hirnen und Herzen hängen bleibt, "wurden die Lerninhalte in im Unterricht vor- und nachgearbeitet", so Häusler. Hausaufgaben dazu gab es auch.

Hände waschen und abspülen

Vom Händewaschen vor dem Kochen bis zum Abspülen nach dem Essen – alles wurde eingeübt. Ein entsprechendes Lehrheft mit dem besagten "Kater Cook" half, sich zurecht zu finden. Was die Zubereitung der Speisen zum Finale anbelangt, hat Heindl selbst ein bisschen nachgeholfen, dass alles klappt. Denn die Rezepte waren "mit Gelinggarantie". Für die bürgten die süßlichen Tomaten im Nudelsalat und die ebenso Süße abgebenden Weintrauben im Obstsalat.

Die beiden anderen zweiten Klassen der Hilpoltsteiner Grundschule sind in punkto Ernährungsführerschein nächstes Frühjahr dran. Und auch sie werden vom Betrieb "Thomas Schmauer, Sanitär – Heizung – Spenglerei" sowie dem Gewerbeverein "pluspol" unterstützt. Beide Sponsoren waren zum großen Finale durch Stefanie Schmauser vertreten.

JÜRGEN LEYKAMM