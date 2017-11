Hilpoltsteinerin hilft in Kolumbien

Andrea Neubert leistete Freiwilligendienst in Medellín - vor 50 Minuten

HILPOLTSTEIN - 80 Schüler gleichzeitig unterrichten, Flachbildschirme statt Toiletten und Inklusion im kleinen Kreis sind Eindrücke, die die 20-jährige Alexandra Neubert während ihres Freiwilligendienstes in Medellín (Kolumbien) gesammelt hat. Am Buß- und Bettag, Mittwoch,22. November, präsentiert die Hilpoltsteinerin ihre Erfahrungen.

Hauptsächlich unterrichtete die junge Hilpoltsteinerin in einer Gesamtschule in einem Armenviertel der Großstadt Sprachen und gab Anleitungen für kreative Kurse, wie Theater und Bastelstunden. © Alexandra Neubert



Wie bringt man eine Horde aufgeweckter Grundschüler unter Kontrolle und vermittelt ihnen dabei noch Englisch, wenn man selbst deren Muttersprache kaum spricht? An diesem Punkt stand Alexandra Neubert, als sie sich im September 2016 Richtung Kolumbien aufmachte. Dort lebte und arbeitete die damals frisch gebackene Abiturientin in verschiedenen sozialen Projekten in Medellín.

Die Organisation des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes lief dabei über die Organisation des Vereins "Weltweite Initiative für soziales Engagement." mitfinanziert durch das vom Bundestag geförderten Weltwärts- Programm.

Gott gibt Hoffnung

Hauptsächlich hat die junge Hilpoltsteinerin in einer Gesamtschule in einem Armenviertel Sprachen unterrichtet und kreative Kurse, wie Theater und Bastelstunden angeleitet. Zudem engagierte sie sich in der Behindertenwerkstatt WAIMA, ein Ort, an dem Inklusion groß geschrieben wird, und stellte dort eigeninitiierte Projekte auf die Beine.

Das Engagement wurde dankend angenommen, auch "wenn man damit natürlich nicht die Welt retten kann". Trotz der vielen Probleme dort haben die Menschen Hoffnung und gerade der Glaube an Gott gibt ihnen Sicherheit. "Si dios quiere" übersetzt "wenn Gott so will" ist ein Ausdruck, der den Menschen dort oft über die Lippen geht.

Passend zum Buß – und Bettagsthema am Mittwoch, 22. November, wird Alexandra Neubert deshalb im Gottesdient in der evangelischen Christuskirche in Hilpoltstein kleine Einblicke geben, wie die Menschen im Einklang mit Gott, ihren Weg durch Unterdrückung, Armut und Hilflosigkeit gehen.

Infos, Bilder und Leckereien

Im Anschluss an den Gottesdienst gegen 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stellt die Hilpoltsteinerin das südamerikanische Land Friedensprozess vor und beantwortet Fragen hinsichtlich ihres Freiwilligendienstes mit vielen tollen Bildern.

Im Anschluss kann der Abend bei einem typisch kolumbianischen Tee, kleinen Leckereien und einem Basar ausklingen. Der Erlös der Einnahmen des Basars wird an die Behindertenwerkstatt WAIMA gespendet. Gerne kann auch auf der Crowdfunding Plattform auf http://littlebigmoney.org/es/fundacionwaima gespendet werden.

Weitere Infos gibt es auf Alexandras Blog unter www.alexandrasfreiwilligendienst.wordpress.com

