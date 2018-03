Hilpoltsteins Abenteuer endet mit Klassenerhalt

HILPOLTSTEIN - Während die Kollegen des Jungen-Bayernligateams mit einem 8:0 gegen den Post SV Nürnberg die Meisterschaft im Norden klarmachten, feierte Sebastian Hegenberger seine Premiere in der zweiten Bundesliga: Für Petr David spielte er neben Alexander Flemming im Doppel gegen Jülich. Hilpoltstein holte ein 5:5.

Sebastian Hegenberger (vorne) feierte einen Doppelsieg. Foto: Tobias Tschapka



An so ein Abenteuer konnte sich selbst Hilpoltsteins Teamchef Bernd Beringer nicht erinnern. Petr David bekam im Mannschaftsbus einen Anruf aus der Tschechei: Er war zum zweiten Mal Vater einer Tochter geworden. Mit Hilfe Heinz Horndaschs, seinem Gastvater in Hilpoltstein, machte er sich sofort auf den Rückweg zu seiner Familie. Beringer, zu diesem Zeitpunkt in Bremen, versuchte einen vierten Spieler aufzutreiben.

Hannes Hörmann ist derzeit in China, Jaka Golvasek in Slowenien, somit blieben aus dem Oberliga-Team Sebastian Hegenberger oder Matthias Danzer. Danzer wäre bereitgestanden, doch Hegenberger ist der Ranglistenhöhere. So flog der 16-Jährige, der noch im Bayernliga-Team der Jungen spielen darf und bei der zweiten Herrenmannschaft in der Oberliga zuletzt ins vordere Paarkreuz rückte, dem Team hinterher.

Die Sporttasche blieb jedoch auf der Strecke. Die Hilpoltsteiner warteten in Köln zunächst auf einen zweiten Flieger, in der Hoffnung, dass darin die Ausrüstung wär. Nachdem dieser Flug aber annulliert wurde, musste Hegenberger in Jülich blank antreten. Trikot und Hose lieh im das Team, die Schuhe der Sohn des Jülicher Abteilungsleiters, den Schläger Nico Christ.

Petr David ist zum zweiten Mal Vater geworden. Foto: Salvatore Giurdanella



Trotz dieses Schlamassels bewies Hegenberger an der Seite Flemmings seine Klasse und gewann in vier Sätzen gegen Brian Afanador und Aliaksandr Khanin. "Eine Spitzenleistung", bescheinigte Beringer dem Nachwuchsmann. Doch daneben festigten Martin Allegro und Tobias Rasmussen gegen Dennis Dickhardt und Christ ihren Ruf als Spitzendoppel.

Das Unentschieden bauten Flemming und Dickhardt, der für Petr David nach vorne gerutscht war, jedoch zu einem 3:1 aus. Dickhardt setzte sich dabei in drei recht knappen Sätzen gegen den belgischen Nationalspieler Allegro durch. Das Duell der Jungen entschied der 21-jährige Däne Rasmussen gegen Hegenberger für sich. Der Hilpoltsteiner unterlag in drei Sätzen, im ersten Durchgang blieb er aber lange, bis zum 10:10, an seinem Gegner dran. Auch Christ hatte mit dem 19-jährigen Weißrussen Khanin Probleme, unterlag ebenfalls in drei Sätzen – damit hatte Jülich ausgeglichen.

Revanche im fünften Satz geglückt

Im Hinspiel hatte der TTC in Hilpoltstein ein 5:5 nach Rückstand geholt. Damals hatte Allegro gegen Flemming knapp gewonnen, dafür wollte sich der TV-Kapitän gerne revanchieren. Im zweiten Satz holte er ein 5:8 auf, verpasste den Satzball, setzte sich aber noch 13:11 durch. Ein 9:6 im dritten Durchgang brachte er aber nicht nach Hause, auch nach dem 6:2 im vierten Durchgang gelang ihm nur noch ein Punkt. Den fünften Satz holte Flemming aber deutlich.

Auch Dickhardt musste gegen Afanador in den fünften Satz und gewann diesen ebenfalls 6:11. Sein Einsatz für David war damit perfekt, Hilpoltsteins vorderes Paarkreuz holte alle Punkte. Beim Stand von 5:3 für den TV lag es nun an Christ und Hegenberger, ob Jülich die Partie noch zum Unentschieden würde biegen können. Christ legte gegen Rasmussen ein 1:0 vor, doch der Däne drehte die Führung, während Hegenberger daneben im Youngster-Duell gegen Khanin chancenlos war.

Christ kämpfte, glich im vierten Satz nach 3:7 aus – dann machte Rasmussen kurzen Prozess und Hilpoltstein fuhr mit einem Punkt aus Nordrhein-Westfalen heim. Beringer ist "höchstzufrieden", lobte insbesondere Dickhardt und Flemming. Dem TV ist der Klassenerhalt endgültig sicher, Jülich muss noch Punkte sammeln, denn der Vorletzte darf nur aufsteigen, wenn er nicht auf einem Abstiegsplatz steht.

TTC Jülich - TV Hilpoltstein 5:5. Brian Afanador/Aliaksandr Khanin - Alexander Flemming/Sebastian Hegenberger 8:11, 9:11, 11:8, 3:11; Martin Allegro/Tobias Rasmussen - Dennis Dickhardt - Nico Christ 11:7, 11:7, 11:7; Allegro - Dickhardt 8:11, Afanador - Flemming 2:11, 6:11, 8:11: Rasmussen Hegenberger 12:10, 11:4, 11:2; Khanin - Christ 11:9, 12:10, 11:4; Allegro - Flemming 5:11, 11:13, 12:10, 11:7, 6:11; Afanador - Dickhardt 5:11, 11:7, 7:11, 11:8, 6:11; Rasmussen - Christ 8:11, 11:4, 11:2, 11:8; Khanin - Hegenberger 11:5, 11:1, 11:5.

