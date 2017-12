Hilpoltsteins Zweite feiert wichtigen Doppelsieg

HILPOLTSTEIN - Die zweite Mannschaft des TV Hilpoltstein hat einen Doppelsieg eingefahren und zur Hälfte der Spielzeit vor den Relegationsplatz der Tischtennis-Oberliga gesetzt.

Darius Kabacinskis Schlagarm ist derzeit dick getapt (hinten). Der Hilpoltsteiner Spielertrainer versuchte es trotzdem, seine Mannschaft feierte einen wichtigen Doppelsieg, zu dem Matthias Danzer (vorn) seinen Teil beitrug. © Salvatore Giurdanella



Nach zwei Niederlagen gegen die Abstiegskonkurrenten Gräfelfing und Passau standen gegen Sparta Noris Nürnberg und Schlusslicht TTC Kist erneut wichtige Duelle auf dem Programm. Entsprechend hoch war die Motivation – gegen Nürnberg unterlagen in den Doppeln zwar Darius Kabacinski und Matthias Danzer sowie Sebastian Hegenberger und Andreas Wechsler relativ glatt, Jaka Golvasek und Hannes Hörmann behielten aber mit einer guten Vorstellung 3:2 die Oberhand.

In den Einzel nichts zu melden

Es sollten die einzigen Punkte Spartas bleiben, Hilpoltstein gewann alle Einzel. Relativ glatt verliefen die beiden Begegnungen vorn. Golavsek hatte kaum Mühe gegen Dennis Emter, Hörmann, für den angeschlagenen Kabacinski wieder nach vorn gerückt, bezwang Patrick Ulrich. Auch der immer besser werdende Kapitän Andreas Wechsler setzte sich mit einer prima Vorstellung 3:1 gegen den Ex-Hilpoltsteiner Moritz Reichart durch. Hegenberger brauchte nur drei Sätze gegen nächsten früheren Hilpoltsteiner, Thomas Böhnle.

In den Einzeln kam Alexander Christoph aus der dritten Mannschaft für Kabacinski. Er sowie Danzer machten ihre Sache hervorragend, Christoph gewann gegen das Nürnberger Urgestein Jürgen Fietz in vier Sätzen, Danzer gewann nach 1:2-Rückstand noch gegen Harald Baumgärtel in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. Golvasek und Hörmann mussten zum Ende ebenfalls über fünf Sätze gehen und machten das 9:2 klar.

Plötzlich mit Spitzenspieler

Es war ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf, mit einem Sieg gegen das abgeschlagene und punktlose Kist sollte die Hinrunde erfolgreich beendet werden. Doch die Augen in der Stadthalle wurden groß, als Kist, bis dato nur mit einer Rumpftruppe angetreten, erstmals den kubanischen Spitzenspieler Jorge Campos Valdes aufbot. Der Profi ist normalerweise deutlich zu stark für die Oberliga.

Kabacinski und Tobias Mulack – diesmal war der frühere Kapitän für Stumpf eingesprungen – spürten das im Doppel einige Male und unterlagen Campos Valdes und Ralf Dreiser in drei Sätzen. Hegenberger und Wechsler gaben in drei Sätzen ab. Doch Golavsek und Hörmann holten kampflos den Punkt gegen Aleksander Czochanski und Jan Prozeller. Czochanski gab im Duell der Verletzten auch gegen Kabacinski kampflos ab – die Punkte gegen ihn sollten am Ende entscheidend sein.

Junge Mitte zeigt Zähne

Golavsek konnte zwar einen Satz gegen Campos gewinnen, hatte aber sonst meist recht deutlich das Nachsehen. Dafür dominierte die junge Hilpoltsteiner Mitte Hörmann/Hegenberger gegen Dreiser und Adrian Jankowiecki – der TV führte nun 4:3.

Wechsler zeigte erneut, dass er in der Oberliga immer besser ankommt. Nach einer taktisch und spielerisch tollen Leistung besiegte er Abwehrspieler Wilhelm in vier Sätzen. Wechslers Vorgänger als Kapitän, Tobias Mulack, war wie gewohnt kampfstark, unterlag aber trotz guter Leistung 8:11 gegen Prozeller. Fehlendes Training und fehlende Wettkampfhärte war ihm nur phasenweise anzumerken.

Entscheidung im Schlussdoppel

Kabacinski versuchte es trotz seiner Armverletzung gegen Campos Valdes, gab dann aber auf. Golvasek fuhr einen kampflosen Sieg gegen Czochanski ein und brachte Hilpoltstein damit wieder 6:5 in Führung. Der TV rettete diesen Vorsprung in das Schlussdoppel – zuvor unterlag Hörmann in einem guten Match 2:3 gegen Jankowiecki, Hegenberger machte dagegen mit Dreiser kurzen Prozess, Wechsler bewies gegen Linkshänder Prozeller Geduld und Nervenstärke, Mulack fand gegen Wilhelm erst spät zu seiner Taktik.

Im Schlussdoppel zeigten Golavsek Hörmann, Campos Valdes und Dreiser allerfeinstes Tischtennis, das die zahlreichen Zuschauer begeisterte. Besonders groß war die Freude unter den TV-Fans, als das Hilpoltsteiner Duo einen ganz starken 3:0-Sieg verbuchte und damit den letzten Punkt zum 9:7 machte. So hat der Aufsteiger eine verletzungsbedingt schwierige erste Saisonhälfte mit zwei wichtigen Erfolgen beendet. Das macht Hoffnung auf mehr.

TV Hilpoltstein II - DJK Sparta Noris Nürnberg 9:2. Jaka Golavsek/Hannes Hörmann - Moritz Reichart/Thomas Böhnle 11:6, 11:7, 10:12, 10:12, 11:8; Darius Kabacinski/Matthias Danzer - Patrick Ulrich/Denis Emter 7:11, 4:11, 8:11; Sebastian Hegenberger/Andreas Wechsler - Harald Baumgärtel/Jürgen Fietz 7:11, 11:8, 6:11, 6:11; Golvasek - Emter 11:2, 11:8, 8:11, 11:5; Hörmann - Ulrich 11:6, 1:11, 11:9, 11:8; Hegenberger - Böhnle 11:8, 11:8, 11:6; Wechsler - Reichart 12:10, 10:12, 11:8, 11:7; Alexander Christoph - Fietz 7:11, 11:8, 11:7, 11:8; Danzer - Baumgärtel 7:11, 11:4, 3:11, 11:4, 12:10; Golavsek - Ulrich 11:7, 12:10, 8:11, 5:11, 11:8; Hörmann - Emter 9:11, 111:6, 11:7, 8:11, 11:5.

TV Hilpoltstein II - TTC Kist 9:7. Golavsek/Hörmann - Aleksander Czochanski/Jan Prozeller 11:0, 11:0, 11:0; Kabacinski/Tobias Mulack - Jorge Mooses Campos Valdes/Ralf Dreiser 7:11, 5:11, 6:11; Hegenberger/Wechsler Adrain Jankowiecki/Jochen Wilhelm 9:11, 11:2, 3:11, 9:11; Kabacinski/Czochanski 11:0, 11:0, 11:0; Golvasek - Campos Valdes 7:11, 11:9, 7:11, 5:11; Hörmann - Dreiser 11:5, 11:3, 11:8; Hegenberger - Jankowiecki 11:6, 11:9, 11:8; Wechsler - Wilhelm 11:5, 11:4, 9:11, 13:11; Mulack - Prozeller 5:11, 11:7, 6:11, 11:9, 8:11; Kabacinski - Campos Valdes 14:16, 0:11, 0:11; Golavsek - Czochanski 11:0, 11:0, 11:0; Hörmann - Jankowiecki 12:14, 9:11, 11:7, 11:8, 7:11; Hegenberger - Dreiser 11:5, 11:1, 11:5; Wechsler - Prozeller 9:11, 11:2, 15:13, 16:14; Mulack - Wilhelm 10:12, 7:11, 11:7, 8:11; Golvasek/Hörmann - Campos Valdes/Dreiser 11:5, 11:7, 14:12.

