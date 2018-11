Himmlische Momente für Kleine und Große

Am kommenden Samstag tritt das neue Rother Christkind Justine Heim zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf - vor 1 Stunde

ROTH - Premiere für das neue Rother Christkind Justine Heim: Am Wochenende des ersten Advents hat die 20-Jährige ihren ersten großen Auftritt, wenn sie auf dem Rother Christkindlesmarkt am Samstag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr ihren Prolog vorträgt.

Beim Christkindlesmarkt schlägt für das Rother Christkind (auf unserem Foto Johanna Klenk im Jahr 2017) die große Stunde, wenn es von der Bühne herab den Prolog rezitiert. Foto: Foto: Günther Mühlöder



Auch das zweite Marktwochenende der Budenstadt im Herzen von Roth von Donnerstag bis Sonntag, 29. November bis 2. Dezember, bietet viel zu sehen und zu hören.

Im Mittelpunkt des Geschehens auf der Bühne stehen in diesen Tagen die Rother Kindergärten, die sich mit viel Liebe und Geduld auf ihre Auftritte vor großem Publikum vorbereitet haben. Neben den beiden städtischen Kindergärten Eckersmühlen und Roth sind auch die Kindertagesstätten "Regenbogen" und "Lummerland" mit von der Partie.

Gerade die jüngsten Marktbesucher werden dem Spätnachmittag am Samstag, 1. Dezember, entgegenfiebern: Um 17.30 Uhr trägt das Rother Christkind seinen Prolog vor — flankiert von Nikolaus und den Engeln.

Erstmals ganz vorn

Apropos Engel: Diese Rolle ist Justine Heim nicht fremd. Denn damit begann für sie als kleines Mädchen ihre Karriere als Aktive auf dem Christkindlesmarkt, ehe sie zwei Jahre lang "zweites Christkind" war, um heuer erstmals ganz vorn im Scheinwerferlicht zu stehen.

Das Repertoire an weihnachtlichen Musikbeiträgen rund um das erste Adventswochenende lässt (fast) keine Wünsche offen: Vom fränkischen Volksmusik-Ensemble über die "Dalheimer Salonpianisten" und ein weihnachtliches Potpourri mit Christina Schmalzl und Michael Stahl bis hin zur "Swinging Christmas" mit der Lehrerhaus-Musik reicht das Spektrum.

Zurück zu den Jüngsten: Das Christkind hautnah erleben dürfen die Kleinen nach dem Auftritt am Samstag auch noch am Sonntag, 2. Dezember, von 14 bis 15 Uhr in den Ratsstuben des Schlosses Ratibor.

Weihnachtsmärchen

Gemeinsam mit der Stadt Roth lädt die himmlische Botin zu einer gemütlichen Runde mit den schönsten Weihnachtsmärchen ein. Der Eintritt ist frei.