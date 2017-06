Hitzerennen Challenge Family-WM

HILPOLTSTEIN - Theresa Wild, Julia Ramsauer, Carola Wild, Adrian Lober und Stephan Bormann haben die Farben des La Carrera TriTeams Rothsee bei der ersten Challenge Family Weltmeisterschaft "The Championship" in Šamorín vertreten. Dabei sprang für Theresa Wild sogar der 2. Platz in ihrer Altersklasse heraus.

Die La Carreras in der X-Bionic Sphere, von links: Julia Ramsauer, Carola Wild, Adrian Lober, Theresa Wild, Stephan Bormann. © Foto: sf



In der slowakischen Kleinstadt Šamorín, im Dreiländereck zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich gelegen, hatten sich viele große Namen der Triathlonszene angesagt, um über die 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen den neuen Titel zu erringen. Qualifizieren konnte man sich als Altersklassen-Athlet durch eine Top-6-Platzierung in einem der Rennen im Rahmen der Challenge Familiy.

Viereck in der Donau

Geschwommen wurde in Šamorín auf einem Viereckskurs in der Donau. Das Radfahren fand auf einem 45 Kilometer langen Wendepunktkurs statt, der insgesamt nur 74 Höhenmeter aufwies. Der abschließende Halbmarathon war ebenfalls sehr flach, wobei die wechselnden Untergründe, von Asphalt über Gras bis zum Sanduntergrund auf der Pferderennbahn, durchaus eine Herausforderung darstellten. Zudem hatten die Athleten vor allem beim Laufen mit der extremen Hitze zu kämpfen.

Theresa Wild kam mit den Bedingungen sehr gut zurecht. Sie hatte sich im Juni 2016 beim Challenge Heilbronn über die Mitteldistanz qualifiziert, wo sie deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse wurde. Obwohl sie im Vorfeld wegen einer Verletzung am Handgelenk nicht optimal Schwimmen trainieren konnte, war sie mit ihrem Abschneiden im Wasser durchaus zufrieden. Auf dem Rad schob sie sich von Platz sieben auf drei vor. Hier wollte sie bewusst nicht überpacen, um beim Laufen, ihrer Paradedisziplin, noch genügend Reserven zu haben. Die Taktik sollte klappen, denn mit 1:34 lief sie noch einen richtig schnellen Halbmarathon. "War zwar sauheiß, teilweise um die 40 Grad, aber damit musste jeder zurecht kommen. Ich konnte trotzdem noch Vollgas geben", erklärt Wild. Mit einer Zeit von 4:45 holte sie sich den zweiten Platz in ihrer Altersklasse W 25-29 und wurde hinter Anja Beranek zudem zweitbeste deutsche Starterin. Für den Challenge Roth scheint sie bestens gerüstet zu sein.

Beim Challenge Roth im vergangenen Jahr hatte sich Julia Ramsauer für Šamorín qualifiziert. Sie war mit ihrer ersten Mitteldistanz sehr zufrieden. Mit einer Schwimmzeit von 31 Minuten für die 1,9 Kilometer platzierte sie sich auf dem vierten Rang ihrer Altersklasse. Mit einer tollen Radleistung gelang es ihr sogar, bis auf den zweiten Platz vorzufahren. Beim Halbmarathon hatte sie allerdings sehr mit der Hitze zu kämpfen, eine Allergie machte es ihr auch nicht einfacher: "Laufen war nicht mein Tag und nicht mein Wetter, bin etwas verkocht auf der Laufstrecke. Habe wirklich ziemlich leiden müssen und bin froh, überhaupt gefinisht zu haben", so ihr Fazit. Für sie war es trotzdem eine super Veranstaltung und auch ein guter Formtest, um nun noch etwas an den Schwächen zu arbeiten. Ramsauer lief nach 5:08 ins Ziel und sicherte sich damit den 6. Platz in ihrer Altersklasse W 25-29.

Carola Wild hatte sich wie Theresa beim Challenge Heilbronn für Šamorín qualifiziert und war nach dem Rennen sehr begeistert von der guten Organisation und dem tollen Areal der X-Bionic Sphere. Sie war mit sehr wenig Trainingspensum in den Wettkampf gegangen und hatte dementsprechend Respekt vor der Mitteldistanz. Beim Schwimmen herrschte vor allem auf dem Rückweg starker Wellengang und man musste gegen die Sonne schwimmen, sodass für sie die Orientierung etwas schwierig war. Nach Platz 15 beim Schwimmen fuhr Carola Wild auf dem Rad bis auf Platz 8 vor: "Beim Radfahren fand ich von Anfang an meinen Rhythmus und habe eine für meine Verhältnisse tolle Radzeit hingelegt." Beim Laufen hielt sie trotz der steigenden Temperaturen lange einen Schnitt von fünf min/km und finishte nach 5:20 auf dem 7. Platz in ihrer AK W 45-49, womit sie sehr zufrieden war.

15 km ohne Abkühlung

Beim Challenge Regensburg hatte sich Adrian Lober bei seiner ersten Langdistanz im August 2016 qualifiziert. Die 1,9 Kilometer Schwimmen beendete er in einer super Zeit von 27:21 Minuten als Siebter seiner Altersklasse. Radfahren klappte ebenfalls gut, er hielt auf der ersten Streckenhälfte weitgehend einen Schnitt von über 40 km/h. Bei Kilometer 60 rutschte ihm dann allerdings bei einer Bodenwelle die letzte gefüllte Trinkflasche aus der Hand, sodass er knapp 15 Kilometer ohne Abkühlung bei steigender Hitze durchkommen musste. Dies endete in sich langsam ankündigenden Krämpfen in den Oberschenkeln, sodass er Tempo herausnahm. Beim Laufen litt er ziemlich unter der Sonne: "Vor allem der Abschnitt auf der Trabrennbahn kostete enorm viel Kraft und Durchhaltevermögen." Obwohl er zahlreiche Gehpausen an den Versorgungsstellen einlegte, brachte er den Halbmarathon noch unter zwei Stunden ins Ziel. Mit seiner ersten Halbdistanz war er trotzdem durchaus zufrieden, nach 4:55 bedeutete das für ihn Rang zwölf in der Altersklasse M 18-24.

Stephan Bormann hatte sich die Quali im Februar beim Challenge Wanaka über die Langdistanz geholt. Das Schwimmen in der Donau mit wenig Strömung lief den Erwartungen entsprechend in 30:31 Minuten gut, sodass er danach auf Platz sieben in seiner Altersklasse lag. Beim Radfahren konnte er wegen des sehr flachen Kurses seine Radstärke nicht ausspielen, behauptete aber den siebten Platz. "Beim Radeln hatte ich eher das Problem, nicht mehr sitzen zu können, als dass Kraft in den Beinen gefehlt hätte", sagt er. Da sein Start erst um 10:20 Uhr war, kam er beim abschließenden Laufen auf einem Kurs mit vielen Kurven und Abbiegungen genau in die Mittagshitze und hatte dementsprechend zu kämpfen. In einer Zeit von 5:02 finishte auch er in der für alle beeindruckenden Location. In der Altersklasse M 45-49 bedeutete das den 19. Platz.

Insgesamt standen um die 900 Athleten aus 57 Ländern bei der "The Championship"-Premiere an der Startlinie. Bei den Herren gewann der Kanadier Lionel Sanders vor Sebastian Kienle und Michael Raelert, bei den Damen Lucy Charles aus Großbritannien.

