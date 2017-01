HOGA: 08/15-Lösungen sind nicht mehr gefragt

Rother Landrat besuchte heimische Firmen: Bei den Kunden steht Individualität besonders hoch im Kurs - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Landrat Herbert Eckstein hat sich dieser Tage mit sechs Unternehmern sowie den Bürgermeistern Ralf Beyer (Heideck) und Udo Weingart (Spalt) auf der Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie (HOGA) in Nürnberg getroffen.

Landrat Herbert Eckstein (hinten rechts) traf sich mit Bürgermeistern und Unternehmern aus dem Landkreis Roth auf der HOGA in Nürnberg. © Foto: privat



Landrat Herbert Eckstein (hinten rechts) traf sich mit Bürgermeistern und Unternehmern aus dem Landkreis Roth auf der HOGA in Nürnberg. Foto: Foto: privat



Am Stand von Georg Wurm, in fünfter Generation Inhaber von Holz und Design Wurm aus Heideck, wurden neben Trends und Innovationen auch die jeweiligen Kernkompetenzen der Landkreisunternehmen besprochen. So steht das Thema Individualität gerade besonders hoch im Kurs. Geschäftsführer Wurm, der europaweit viel im Gaststätten- und Hotelgewerbe ausbaut, berichtete, dass vielen Hotels die 08/15-Einrichtungen nicht mehr ausreichen würden. Um den Anforderungen zu genügen, setze er daher neben hoch motivierten Mitarbeitern auch auf innovative Technik.

Existenzgründerin Sandra Schuster warf ein, dass sich auch beim Verbraucher ein neues Bewusstsein für biologisch hergestellte Lebensmittel entwickelt. Grund genug für sie, sich mit einem regionalen Biokonzept in die Selbständigkeit zu wagen. Auch Martin Seefried, „der Naturmetzger“ aus Abenberg, tourt seit drei Jahren mit seinem Food-Truck „Goud.“ durchs Land und verkauft fränkische Küche auf die Hand. Die Stadtbrauerei Spalt ist seit 1879 auf dem Markt. Geschäftsführer (und Bürgermeister) Udo Weingart freute sich zudem über ein Alleinstellungsmerkmal: Spalt hat die einzige Brauerei Deutschlands, die sich in kommunaler Hand befindet.

Auf einem anderen Gebiet ist Heiko Lesch tätig. Er führt in zweiter Generation das Familienunternehmen Altfettrecycling Lesch und sorgt mit seiner Firma dafür, dass seine Gastronomiekunden aus ganz Süddeutschland umweltschonend und ohne Chemie ihr Altfett entsorgen können. Sebastian Girg hingegen, der vor Kurzem die traditionsreiche Firma Kälte Reinhard in Greding übernommen hat, ist Spezialist für Kälte- und Klimatechnik und betreut überwiegend Bäckereien.

Auch Karl Scheuerlein von der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft freute sich, dass sich die Unternehmen auf so unkomplizierte Art und Weise auf der Messe treffen und vernetzen konnten.

rhv/hiz