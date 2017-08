Huml: "Rother Klinik hat Priorität"

Staatsministerin Melanie Huml informierte sich in Roth - vor 47 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Die bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hat die Rother Kreisklinik besucht und sich über den Alltag in beengten Räumen informiert. Offenbar leidet in der Intensivstation bereits die Hygiene.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (2.v.re.) bei ihrem Besuch im Rother Klinikum. © Foto: Tobias Tschapka



Bei ihrer Stippvisite in Roth wollte sich die Ministerin gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Marlene Mortler und dem Landtagsabgeordneten Volker Bauer ein Bild von mehreren Stationen machen. Der Chefarzt und ärztliche Direktor Dr. Dirk Asshoff schilderte die Situation des im Jahr 1984 gebauten Krankenhauses. In den vergangenen Jahren habe sich auf dem Weinberg viel getan, zum Beispiel durch den Bau der beiden Gesundheitszentren, die Gründung der Palliativstation sowie die Einführung einer Demenzbetreuung, die Asshoff als "großen Erfolg" bezeichnet.

Dennoch stünden an der Kreisklinik massive bauliche Veränderungen an, "von der Endoskopie bis zur Intensivstation, die alle dringend Erneuerungsbedarf haben". Die Pläne für den rund 100 Millionen Euro teuren Komplett-Umbau der Kreisklinik liegen schon auf den Tisch. Nur wann es losgeht, ist fraglich, denn die Klinik wurde heuer nicht im "Jahreskrankenhausbauprogramm" des Freistaates berücksichtigt.

Staatsministerin Huml zeigte sich dennoch optimistisch, dass ein positiver Bescheid nächstes Jahr kommen könnte – natürlich ohne eine feste Zusage zu geben, denn sie könne der Entscheidung der beteiligten Gremien nicht vorgreifen. "Fest steht jedenfalls, das wir Ihre Klinik prioritär behandeln und dass Sie ganz vorne mit dabei sind", so Huml, die den geplanten Umbau als eine Notwendigkeit bezeichnete und ihren Besuch auch dafür nutzen wollte, Argumente für die Dringlichkeit des Antrags zu sammeln. "Ich habe selbst ebenfalls in Krankenhäusern gearbeitet, da schaut man ganz anders hin, wenn man durch die Gänge läuft", so die Ministerin und Ärztin.

Hygiene und Privatsphäre leiden

In der Intensivstation berichtete Leiterin Evelyn Lehmeyer über den Stationsalltag in den sehr beengten Räumen. Unter dem Platzmangel würden neben der Hygiene vor allem auch die Privatsphäre der Patienten, und somit der Datenschutz, leiden. "Der Blick ins Grüne ist der einzige Luxus, den wir unseren Patienten auf der Intensivstation bieten können", machte Nadine Ortner, die Assistentin des Vorstands, deutlich. Alles gute Gründe, warum die Kreisklinik Roth dringend einen Umbau benötige.

Aber nicht nur in die Räumlichkeiten und Ausrüstung müsse investiert werden, sondern auch in ein modernes Verkehrskonzept für den medizinischen Campus auf dem Weinberg. "Wir ersticken in Autos", so Chefarzt Dr. Asshoff. Außerdem würde die Klinik dringend einen Hubschrauberlandeplatz benötigen.

Der Chefarzt begrüßte es, dass die Ministerin sich vorsichtig optimistisch über eine baldige Förderung des geplanten Großprojekts äußerte. "Es stellt für unser Personal eine große Motivation dar, wenn sie in der Gewissheit ihren Dienst verrichten, dass sich die Umstände hier bald bessern werden", so der Chefarzt. Auch Huml betonte, dass es sich bei der hoffentlich bald kommenden Millionenförderung "vor allem auch um eine Investition in die Mitarbeiter handle".

TOBIAS TSCHAPKA