Am Montagmorgen ist ein Auto am Bahnübergang beim Haltepunkt Roth-Lohgarten mit der Gredl zusammengestoßen.

Bei der Kirchweih in Pfaffenhofen ging es hoch her: 28 Meter hoch war der Kerwabaum, den über 20 Kerwabuam mit vereinten Kräften an der Hauptstraße aufstellten. Bei strahlendem Sonnenschein war das ganze Wochenede über viel los und es herrschte beste Stimmung.