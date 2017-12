Hurricane mit Hufen

SPALT - Der biblische Stephanus aus der Apostelgeschichte ist nicht nur der erste christliche Märtyrer, sondern auch der Schutzheilige für Kutscher und Pferdeknechte. Sein Gedenktag ist der 26. Dezember, weswegen man in Spalt zum Stephansritt aufruft. Diesmal bei sonnigem Wetter und der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen – die Segnung in Wasserzell war erneut der Höhepunkt.

Den Segen von Pfarrer Josef Mederer gab es beim Stephansritt nicht nur für große, sondern auch für die kleinen Teilenhmer.



Um die 120 Reiter mit ihren Rössern machen sich nach Spalt auf. Dazu etwa ein halbes Dutzend Kutschen. Angereist wird per Tiertransporter, aber auch auf vier Hufen. Je nach Alter darf zum Start ein "Bügeltrunk" genossen werden – ein Schnaps, der vom Heimatverein ausgeschenkt wird, mal braun schimmernd, mal durchsichtig. Hinter Standartenträger und der Kutsche mit den Ehrengästen durchquert der Tross die Stadt und gelangt zum Ortsteil Wasserzell.

Nach der ersten Umrundung der Stephanskirche ist es Pfarrer Josef Mederer, der mit Weihwasserbürste den Segen spendet, während das Reitervolk zwei weitere Male das Gotteshaus umrundet, der Fünfbronner Posaunenchor spielt dazu weihnachtliche Weisen. Die Männer des Kirchenchores setzen mit ihren gregorianischen Chorälen im Inneren des Gebäudes den beeindruckenden Schlusspunkt der Veranstaltung.

Auch zu Beginn geht es hochgeistig zu, nicht selten greift der Reiter zum Schnäpschen, das der Farbe des Pferdes entspricht. So auch im Fall von Jen Riehl aus Spalt, die mit ihrem bräunlich glänzenden deutschen Reitpony namens "Gira" an den Start geht. Das Tier zählt 18 Jahre – doch trotz Volljährigkeit bekommt es keinen Schnaps.

Ein Champion

Auch Magdalena aus Ellingen nicht. Die Sechsjährige ist mit ihrem Opa Werner Schmidt da, ein pensionierter Kutschenfahrer, der dem Nachwuchs das Pferdehobby natürlich gerne schmackhaft macht. Das 22-jährige Welsh-Pony wirkt recht nett, macht aber unverständlich klar, dass es ein Champion ist – so zumindest sein Name.

Als gemäß der Straßenverkehrsordnung ausgerüstet erweist sich die Kutsche von einem Haflingerhof aus Eichstätt. Während die Pferde Walli und Askan die Kutsche von Florian Günthner und Beifahrerin Manuela Knorz ziehen, liegt die Kelle zum richtigen Abbiegen immer griffbereit. In dem Gefährt saß auch schon der Bischof, er wurde aber standesgemäß mit einem Sechsspänner gezogen. Gut zweieinhalb Stunden vor Beginn des Ritts ist das Zweiergespann diesmal aufgebrochen.

Etliche Cowboys und Cowgirls finden sich in Spalt ein, die textile Ausstattung der Pferde ist weihnachtlich. Ein Nachzüglerpferd ist nervös, was sich noch steigert, als kurz vor Start immer noch einige Autofahrer meinen, an den Pferden vorbeifahren zu müssen. "Der Heilige Stephan beweist heute ein gutes Händchen", spielt Heimatvereinschef Hans Rosenbauer bei der Begrüßung auf das gute Wetter an, bevor es richtig los geht.

Gleich nach Wasserzell ist eine Gruppe von der Pleinfelder Heinzenmühle angereist. Sie hat zahlreiche Pferde zum Segnen mitgebracht. Alle werden geführt, nur eins wird geritten: Das Shetland-Pony hat den furchteinflößenden Namen "Hurricane", doch die fünfjährige Annalena reitet beherzt auf seinem Rücken – natürlich mit Helm.

Hohe Achtung

Glockenklänge und Bratwurstduft empfangen den Tross in Wasserzell, wo Pfarrer Josef Mederer auf die ersten Seiten der Bibel blickt. Zu der Stelle, als der Schöpfer die Menschen aufruft, den Tieren Namen zu geben, was von einer "hohen Achtung" vor ihnen zeuge. Das wird mit einem kräftigen Wiehern unterstrichen. Der Geistliche erinnert an die Jahrtausende währende Beziehung zwischen Menschen und Pferden. Mit dem letzten "Amen" wiehert ein Pferd zustimmend.

Nach dem Zeremoniell fällt so manchem von dannen ziehenden Besucher dann noch ein ungleiches Paar auf: Damit sind aber nicht die Wassermungenauerin Michelle Clark und ihre Schwester Sabrina Schneider-Clark gemeint, sondern die Tiere, die sie reiten. Erstgenannte hat sich auf den Rücken eines 1200 Kilogramm schweren Percheron geschwungen, der stolze 1,90 Meter Rückenhöhe misst. Wenn das französische Kaltblut über die Koppel tobt, "dann bebt der Boden", kommentiert eine Besucherin. Einen Sattel gibt es für solch einen Giganten nicht mehr – eine Decke muss stattdessen herhalten.

Das Welsh-Pony von Schneider-Clark hingegen könnte fast unter dessen Bauch durchschlüpfen. So ähnlich sich die Schwestern und so verschieden auch deren Pferde sind – sie alle gelangen schließlich gesegnet nach Hause.