"Ich bin Karnevalist mit Leib und Seele"

Ohne Fasching kann Peter Strauber nicht leben — Seit 1997 Präsident der VfG Georgensgmünd - vor 25 Minuten

GEORGENSGMÜND - Im Faschingsendspurt geht es für Peter Strauber Schlag auf Schlag. Kinderfasching, große Bälle, Auftritte mit den Garden und dem Prinzenpaar, die Faschingszüge in Georgensgmünd, Allersberg und Schwabach. Zum Abschluss der VfG-Kehraus in der Gmünder Krone. Von Samstag bis Faschingsdienstag ist der 69-jährige Kammersteiner unablässig unterwegs. Und das nicht erst seit gestern.

Aus dem Faschingsgeschehen im Landkreis nicht mehr wegzudenken: Peter Strauber aus Kammerstein. © Foto: Schmitt



Peter Strauber ist ein Urgestein der Karnevalisten in der Region. Geboren 1948 in Nürnberg, steht er seit 55 Jahren auf der Bühne. Vier Jahrzehnte lang ununterbrochen als Präsident verschiedener Faschingsvereine. Im nächsten Jahr kann der von ihm gegründete Verein für Geselligkeit (VfG) in Georgensgmünd seine 20. Session feiern. "Dann bin ich 70 und trete in den Hintergrund", sagt Strauber.

Genau der richtige Job

Peter Strauber war in der Hochphase des Faschings eine der prägenden Figuren der Nürnberger und Schwabacher Szene. Von 1976 an war er Präsident der Gelb-Rot Noris Nürnberg. Von 1986 bis 1996 hatte er dasselbe Amt bei den Schwabanesen inne. In dieser Zeit war er der Vater der großen Veranstaltungen der beiden Faschingsvereine. "Als Präsident ist man für das Programm und die Moderation verantwortlich", so Strauber. Organisator hinter den Kulissen und Rampensau zugleich also. Das war exakt der richtige Job für Strauber. Die von ihm auf die Beine gestellten Bälle waren legendär. Hauptsächlich wegen der Stargäste, die er nach Nürnberg lockte: Karel Gott, Udo Jürgens, Paola, Caterina Valente und Costa Cordalis traten in der Meistersingerhalle auf.

"Gänsehaut bekomme ich", wenn er an den Abend mit dem Bandleader James Last denkt. "Er war damals so mit seinen Tourneen beschäftigt, dass man ihn privat eigentlich gar nicht bekommen konnte", erinnert sich Peter Strauber. Ihm ist es dennoch gelungen, und es wurde eine magische Nacht für Nürnberg. "Der große und der kleine Saal, die Foyers, alles war voll." Doch selbst nach dem offiziellen Ende ging es damals weiter. "Mit den Musikern der anderen Bands hat James Last bis in den Morgen hinein gejammt."

1997 hat sich Peter Strauber einen lang gehegten Wunschtraum erfüllt. "Eines Tages gründe ich meine eigene Faschingsgesellschaft", hatte er sich schon lange vorgenommen. Mit vielen Gleichgesinnten hob er die VfG Rednitzhembach aus der Taufe. Sofort bei der Vorbereitung der ersten Saison hatte der junge Verein aber Schwierigkeiten mit dem Gemeindezentrum als Auftrittsort. "Es gab keinen Pächter", sagt Strauber.

Also verlegte man die Prunksitzung in das CTC nach Georgensgmünd. "Dort hat es uns gut gefallen." Und bald war die VfG Georgensgmünd geboren, die den Fasching in der Gemeinde bis heute prägt. Peter Strauber ist Präsident, Ehefrau Edith versieht das Amt des Vorsitzenden. "Unser Verein hat 107 Mitglieder, davon 50 aktive."

Garden sind wichtig

Am wichtigsten sind dabei die Garden. 35 Mädchen und junge Damen bilden Kinder-, Junioren- und Prinzengarde. Dort wird viel Arbeit investiert. Garden und Tanzmariechen werden fast das gesamte Jahr über von einem großen Team trainiert und betreut. Bälle und Prunksitzungen finden in der Turnhalle der Georg-Mehler-Schule statt.

Jährlich verleiht der Verein dabei das Gmünder Herz an einen verdienten Zeitgenossen aus dem Showbusiness oder der Politik. Herzträger sind bislang unter anderem die Musikkabarettistin Lizzy Aumeier, ZDF-Moderatorin Karen Webb, Volker Heißmann, Stimmungssänger Roberto Blanco, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler und BR-Musikredakteur Enrico de Paruta.

Als Moderator freut sich Strauber immer, wenn er beim Publikum ankommt. "Wenn dir die Leute nach fünf Stunden auf die Schulter klopfen und sagen: ,Schön war's, wir kommen wieder‘, das ist unvergleichlich", schildert er die großen Momente seiner Laufbahn.

Peter Strauber hat sich allerdings nicht nur als Organisator und Moderator um den Fasching in Mittelfranken verdient gemacht. Er war auch immer ein Humor-Aktivist. Mitten im Fasching geboren, war ihm das offenbar in die Wiege gelegt.

Erste Auftritte hat er bereits mit 14 Jahren absolviert. Bei Schulfesten, Faschingsbällen und Betriebsfeiern war er in Nürnberg als Alleinunterhalter unterwegs. 1964 hatte er als Imitator von Herbert Hisel seinen ersten Auftritt in der Bütt, dem viele folgten.

Mit seinem Sohn war er in den 1970er Jahren als Duo eine Attraktion beim "Nürnberg Trichter". Danach trat er solistisch als Fußballtrainer, Hausmann, Rentner und Feuerwehrmann ans karnevalistische Rednerpult. Für "Heiner und Schorsch" holte er zehn Jahre lang erneut Sohn Michael an seine Seite. Seit 2001 bildet mit Gattin Edith das Bühnen-Ehepaar "Tusnelda und Schorsch", für dessen bissige und heitere Dialoge er selbst die Texte schreibt. Das fränkische Comedy-Duo hat bereits einige Fernsehauftritte hinter sich gebracht.

Ohne Fasching kann Peter Strauber offenbar nicht leben. "Ich bin Karnevalist mit Leib und Seele", sagt er. So sehen das auch die Verbände, die seine Leistungen durch zahlreiche Ehrungen gewürdigt haben. Mit dem Till von Franken ist er Träger der höchsten Auszeichnung des Fastnachtsverbands Franken. Der Bund Deutscher Karnevalisten hat ihm seinen Verdienstorden in Silber verliehen.

Wenn Strauber nach der nächsten Saison den VfG-Vorsitz abgibt, wird er sich nicht völlig zurückziehen. "Jetzt sind die Jungen dran", sagt er, "die ich natürlich gerne weiter unterstütze".

ROBERT SCHMITT