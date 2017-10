"Ich will verbinden"

Seit einem Jahr ist Brigitte Reinard Rother Seniorenbeauftragte - vor 1 Stunde

ROTH - Sie gehört bekennend zur "neugierigen Sorte Mensch". Das ist ihr Antrieb. Seit 1. November 2016 besetzt Brigitte Reinard (59) den neu ins Rathaus gerückten Stuhl einer Seniorenbeauftragten. Inzwischen füllen sich die Aktendeckel mit Projekten und Konzepten. Es gibt demnach einiges zu tun in ihren vertraglich geregelten sechs Wochenstunden. Und Brigitte Reinard weiß: "Die Arbeit ist unerschöpflich!" - Jahresbilanz einer Umtriebigen.

Spinnt Netzwerke für die reiferen Semester: Brigitte Reinard © Foto: Bittner



Leer! Brigitte Reinard sieht ihre Büro-Premiere im Rückgebäude des Rother Rathauses noch vor sich: Jungfräuliche Ordner und ein kaum bestückter Schreibtisch warteten in Zimmer 139 auf sie. "Also hab´ ich mich erst einmal hingesetzt und Mails getippt." An ihre zahlreichen Netzwerkpartner. Denn ein unbeschriebenes Blatt, das war Brigitte Reinard nie.

1958 in Weil am Rhein geboren, absolvierte die Südbadenerin nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Schon damals habe sich ihr ausgeprägtes Faible fürs "Koordinieren, Organisieren, Leute zusammenbringen" geregt und sie merkte schnell: "Das ist das, wobei ich mich wohlfühle".

Doch Brigitte Reinard entschied sich zunächst für ein Dasein als "Familienfrau": Sie heiratete, zog 1990 mit ihrem Mann nach Franken – zuerst in die Nähe von Aschaffenburg, dann nach Eysölden — und bekam zwei Kinder. Allerdings gab ihr "Umtriebigkeitsgen" keine Ruhe: Die junge Mutter engagierte sich ehrenamtlich, ließ sich zur Prädikantin ausbilden und stand fortan auf der Kanzel von St. Gotthard — "eine wunderbare Sache!"

Registriert und honoriert

Ihren passionierten Einsatz innerhalb der evangelischen Kirche registrierte und honorierte man rasch: Sie wurde Mitglied im "Frauenwerk Stein" (dessen Kuratorium sie aktuell angehört) und agierte als Sprecherin des landeskirchlichen "Fachbeirats Ehrenamt" (wo sie unter anderem den "Ehrenamtspreis" oder die "Arbeitshilfen für Ehrenamtliche" mit aus der Taufe hob).

Durch ihre Aktivitäten beflügelt, nahm sie schließlich ein Fernstudium zur Freiwilligenkoordinatorin auf. Es sollten drei weitere folgen: Brigitte Reinard schulte sich zusätzlich als Erwachsenenbildnerin, Mediatorin und Coach — "immer, um am Puls der Zeit zu bleiben". 2009 übernahm sie das Amt der Thalmässinger Gemeindereferentin, das sie bis heute versieht.

"Intensiv in Berührung mit dem Thema Alter" trat sie 2011. Da übertrug man ihr die Projektleitung der Aktion "Ganz jung, ganz alt, ganz Ohr". Im Schulterschluss mit dem Bayerischen Sozialministerium, den Sozialverbänden im Freistaat und der Landeskirche widmete sie ihr Augenmerk dezidiert dem Miteinander der Generationen und stellte fest: "Ich will verbinden!"

Dass ihr dabei die angedachte Rother Initiative "Buntes Haus" gerade recht kam, versteht sich: Verschiedene Akteure wollten 2013 nämlich einen Mehrgenerationentreff im Alten Rathaus etablieren. Daraus wurde zwar letztlich nichts, aber Brigitte Reinard hatte ihre Visitenkarte als rührige Macherin in der Kreisstadt hinterlassen — mit Folgen. . .

"Ich glaube, es war Ende September 2016, als man mich fragte", überlegt die 59-Jährige. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich mittlerweile mappenweise laufende Projekte oder Konzeptideen. Nein, viel Bedenkzeit hätte sie seinerzeit nicht gebraucht, als man ihr den Posten einer Rother Seniorenbeauftragten antrug.

"Es war ja das, was ich machen wollte", meint sie rückblickend – obschon kein eigentliches Jobprofil vorhanden war. "Schließlich gab´s die Stelle bis dahin gar nicht." Motivation genug für Brigitte Reinard.

"Sich reinarbeiten" nennt sie das, was folgt: Sie nimmt Kontakt auf – mit Seniorenbeirat, Inklusionsnetzwerk, Seniorenamt und einschlägigen Verbänden. Aber auch mit dem städtischen Jugendhaus oder dem Mütterzentrum. Denn Reinard hat "eher das Vereinende im Blick", nicht das Trennende: "Die Jüngeren können von den Älteren lernen und umgekehrt. Wenn sich Generationen zusammentun, dann lässt sich dabei auch die jeweils andere Lebenswelt erkunden – das weckt im besten Fall gegenseitiges Verständnis." Dazu will die just bevorstehende Aktionswoche "Mut zum Miteinander – Miteinander vor Ort" einen Beitrag leisten, indem sie sich ausdrücklich an Alt und Jung wendet (siehe unten stehenden Artikel).

Doch das ist nur ein Mosaikstein von vielen, der Brigitte Reinards Kalender mit buntem Leben füllt. Darunter finden sich auch von ihr angestoßene Initiativen wie ein geselliger Monats-Mittagstisch in der Stadt, das "Erzählcafé" im Offenen Haus, Kinonachmittage im Fabrikmuseum, Wirtshausmusik beim Lindenwirt oder eine IT-Sprechstunde – um nur einige Aktionen beim Namen zu nennen.

Für die Zukunft schweben Reinard, die zwischenzeitlich in einen Rother Ortsteil umgezogen ist, Formate wie "Seniorenkulturtage", ein "Treff der Generationen" oder gesellschaftspolitische Vortragsreihen vor.

Angepackt ist indes schon das Vorhaben "Stadtsiegel" — ein Bonussystem, das Anreize für Kommunen und Einzelhändler schaffen soll, damit die für mehr Barrierefreiheit vor Ort sorgen. Der entsprechende Arbeitskreis ist soeben dabei, Richtlinien zu erarbeiten.

Im Alleingang, das weiß Brigitte Reinard natürlich, seien all diese Vorhaben nicht zu stemmen. Deshalb vernetzt sie sich mit Menschen, Institutionen und Gemeinden; bringt Akteure zusammen, die bislang für sich geblieben waren; nimmt an den mittelfränkischen Netzwerktreffen der hauptamtlichen Seniorenbeauftragten teil und ist bestrebt, einen Stab Ehrenamtlicher für die Rother Seniorenarbeit aufzubauen.

In sechs Stunden pro Woche?! Brigitte Reinard zuckt die Schultern und gibt unumwunden zu, den Rahmen regelmäßig zu sprengen. "Ich sitze hier eben an einem Knotenpunkt, an dem vieles bewegt werden kann."

Dinge, die am Ende "ein großes Ganzes" bilden: "Wenn beispielsweise Bordsteinkanten absenkt werden, dann hilft das nicht ausschließlich Senioren und Menschen mit Handicap, sondern auch Müttern mit Kinderwagen oder Teenagern mit Skateboards".

Spezifika als Bereicherung

Und wieder ihr Credo: Nicht das Trennende zähle, sondern das Verbindende, "weil jeder von uns irgendwelche Spezifika hat – ob Alter, Jugend, Migrationshintergrund oder Handicap". Es gelte, diese Merkmale irgendwann als Selbstverständlichkeit und schließlich auch als Bereicherung anzunehmen. Freilich gehöre Bürokratie zu ihrem Job, bilanziert die Seniorenbeauftragte Brigitte Reinard nach einem Jahr voller Erfahrungen — aber diese Arbeit bedinge auch Empathie. Und genau das sporne sie an: "Mir sind die Menschen wichtig!"

PETRA BITTNER