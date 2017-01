IHK-Neujahrsempfang: Der Weg zur Industrie 4.0

Gedankenaustausch und ein Blick in die Zukunft - 25.01.2017 08:58 Uhr

ROTH - Dichtes Gedränge herrschte beim Neujahrsempfang der IHK in der Kulturfabrik. In Zusammenarbeit mit der Unternehmerfabrik hatte das Landkreis-Gremium Vertreter von Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft zum Gedankenaustausch im feierlichen Rahmen eingeladen.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft diskutierten beim IHK-Neujahrsempfang darüber, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für die Industrie und die Wirtschaft bietet. © Foto: Stefanie Graff



Vertreter aus Politik und Wirtschaft diskutierten beim IHK-Neujahrsempfang darüber, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für die Industrie und die Wirtschaft bietet. Foto: Foto: Stefanie Graff



Inhaltliche Impulse setzte Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich mit seinem Vortrag "Auf dem Weg zu Industrie 4.0 – Die digitale Transformation erfolgreich nutzen". Anschließend konfrontierte Professor Dr. Thomas Edenhofer das vorgestellte Konzept mit den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft. Er moderierte eine Gesprächsrunde mit Gästen aus dem Landkreis.

Der Abend bot vieles: Den weiten Blick in die Perspektive einer volldigitalisierten Wirtschaftswelt, klare Worte dazu, wie die digitale Realität im ländlichen Wirtschaftsraum tatsächlich aussieht und eine der seltenen Gelegenheiten, bei der sich die regionalen Akteure in großem Rahmen ganz analog persönlich begegnen und austauschen können.

Wirtschaftliche Konzepte nötig

Der Neujahrsempfang der IHK ist in den vergangenen Jahren zum gesellschaftlichen Großereignis gewachsen. Bei der sechsten Auflage zum vierten Mal in der Kreisstadt, hat die Veranstaltung den ehemals wichtigen Bundeswehr-Neujahrsempfang beerbt. Die IHK nutzt den Event, wirtschaftliche Fragen in großer Runde vor Ort ins Gespräch zu bringen.

Joachim von Schlenk begrüßte als Vorsitzender des IHK-Gremiums Landkreis Roth die zahlreichen Gäste. Die Namen der Anwesenden liefen — ganz im Sinne von Zeitoptimierung – währenddessen alphabetisch sortiert auf einem Bildschirm durch, sodass sich jeder persönlich auf digitalem Weg willkommen geheißen fühlen durfte. Von Schlenk ließ bereits anklingen, was der prominente Referent anschließend ausführlich darstellen sollte: Die Notwendigkeit wirtschaftlicher Zukunftskonzepte, auch mit Blick auf die Endlichkeit vieler Ressourcen.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 125.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



Das Ansehen von "Made in Germany" müsse weiterentwickelt werden. "Es gibt für uns kein besseres Geschäftsmodell als Know-how international zu vermarkten." Zukunftskonzepte seien auch in der Region gefragt, unter anderem wenn es darum gehe, den Einzelhandel im ländlichen Raum zu fördern und weiterzuentwickeln.

Was aber haben die lokalen Akteure dazu zu sagen? Sind sie bereit für die Industrie 4.0? Fragen dazu stellte Professor Dr. Edenhofer an die Runde aus Pyraser Brauerei-Chefin Marlies Bernreuther, an Speck-Pumpen-Geschäftsführer Wolfgang Krüger, Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Ralph Edelhäußer.

Online-Banking nur bei gutem Wetter

Bodenständig argumentierte die Pyraser Brauereichefin: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass künftig der Kunde am Bildschirm seine persönliche Limo mischt." Ihr Geschäftsmodell beruhe auf Kompetenz und Liebe zum Produkt.

Das brauche zudem seine Zeit: "Ein gutes Bier braucht vier Wochen." Auch die technischen Rahmenbedingen seien völlig anders, als die, die Industrie 4.0 voraussetzt: "Wenn es in Pyras regnet, können wir kein online-Banking machen." In ihrem Büro störe mangels Empfang auch kein Handy. "Solange die einfachen Dinge noch nicht so gut funktionieren, ist mein Vertrauen in die Technik noch nicht so groß." Sie halte aber die Schaffung von Rahmenbedingungen wie sichere und zuverlässige Internetverbindungen für die heimischen Unternehmen für unerlässlich.

STEFANIE GRAFF