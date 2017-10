Bei schönstem Spätsommerwetter, mit viel Sonnenschein und einem strahlend blauem Himmel, zog der kleine, aber feine Kirchweihfestzug am Samstagnachmittag einmal quer durch die Stadt.Den Anfang beziehungsweise das Ende bildeten dabei die beiden wichtigsten Protagonisten an diesem Tag: Vorneweg rollte ein mit Hopfen und Blumen bunt geschmücktes Pferdefuhrwerk, mit dem das speziell für diese Gelegenheit gebraute "Hopfenzupferbier" an die auf dem Weg zum Festplatz liegenden Wirtshäuser ausgeliefert wurde. © Andreas Regler