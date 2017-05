Im Bann von Licht und Farben

Roth: Fotoausstellung über die Lagunenstadt Venedig wurde im Schloss Ratibor eröffnet - 19.05.2017 18:06 Uhr

ROTH - Albrecht Dürer hat Venedig gesehen, Johann Wolfgang von Goethe ebenso. Thomas Mann hat der Stadt mit seiner Novelle "Tod in Venedig" ein literarisches Denkmal gesetzt. "Einmal Venedig sehen und sterben", lautet das geflügelte Wort. Die Lagunenstadt ist einzigartig auf der Welt. Venedig, die Schöne, gilt als ein Wunderland im Wasser, als ein einzigartiges Juwel.

„Venezia - la Serinissima e Biennale Arte“ im Schloss Ratibor zeigt faszinierende künstlerische Aufnahmen weitab von gängigen Touristen-Klischees. © Foto: un



Der Nürnberger Fotograf Horst Kamionka bereist Venedig seit 1988 immer wieder aufs Neue. Ihn reizen das Wasser, das Licht, die Farben und die Spiegelungen, die die Stadt unentwegt verwandeln. Seine neue Fotoausstellung "Venezia - la Serinissima e Biennale Arte" im Museum Schloss Ratibor zeigt faszinierende künstlerische Aufnahmen weitab von gängigen Touristen-Klischees der Lagunenstadt.

Im festlichen Ambiente des Prunksaales lauschten weit über 100 Besucher dem Duo "Auf Flügeln des Gesangs", das musikalisch auf die Fotoausstellung einstimmte. Angela Rudolf-Maile aus Roth (Sopran) und Elena Faynberg aus Georgensgmünd (Harfe) präsentierten Lieder und Solostücke von Puccini, Bellini, Falconieri, Giordani, Arditi, Mozart, Verdi und Donizetti.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer freute sich über die enorme Zahl der Vernissage-Besucher "in unserem Aushängeschild, unserem Schmuckkästchen und unserem Wahrzeichen", dem Prunksaal von Schloss Ratibor. "Horst Kamionka fährt seit drei Jahrzehnten nach Venedig und hat uns außergewöhnliche Einblicke in diese Stadt mitgebracht", sagte er.

Museumsleiter Guido Schmid wies darauf hin, dass im Museum Schloss Ratibor schon mehrfach Venedig-Ausstellungen gezeigt wurden. "Es ist tatsächlich noch möglich, Motive zu finden, die noch kein Fotograf entdeckt hat", unterstrich Schmid. "Der Prunksaal im Schloss Ratibor ist von Venedig inspiriert und könnte auch in Venedig stehen."

Spiegelbild der Vielfalt

Karin Zargaoui von der VHS Roth erinnerte daran, dass der vielseitige Fotograf Horst Kamionka schon dreimal im Seckendorffschloss ausgestellt hat, nämlich 2012, 2014 und 2015. "Venedig ist mehr als Karneval", sagte sie, "die Biennale ist seit 1835 eine Kunstausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet." 28 Länder präsentierten sich in eigenen Pavillons. Seit 1980 gebe es eine Kulturbiennale. Die neue Fotoausstellung von Horst Kamionka sei ein Spiegelbild der Vielfalt des Fotografen.

"In den heiligen Hallen des Prunksaals haben wir 2011 die Gesellschaft ,Venedig in Roth‘ gegründet", blickte Fritz Volkert von der "Societa V.i.R.", zurück. "Jahrzehntelang begleitete ich Horst Kamionka bei Ausstellungen in Salzburg, Augsburg, Nürnberg, Roth und Büchenbach." Volkert an Kamionka: "Du bist der erste Künstler, der es vom Seckendorffschloss zum Schloss Ratibor geschafft hat."

In seiner Rother Ausstellung zeigt Horst Kamionka Bilder, die die Stimmung in der Stadt und den Flair der Kunstausstellung Biennale eingefangen haben. Ungewöhnliche Bilder vom Markusplatz, vom Canal Grande, von einem Touristen-Trio, vom venezianischen Waschtag, vom Gondelhafen, der Markuskirche-Hauptfassade, von Gondeln im flimmernden Licht oder von der Kirche S. Marie della Salute und einer venezianischen Gasse geben einen Einblick in den Zauber, den diese Stadt auf Millionen von Menschen alljährlich ausübt.

Aber auch Fotos von einem Kreuzfahrtschiff, einer Melone, zwei Ballonen, von Weintrauben im Glas, farbigen Kegeln, einer Seidenkollektion, einer "Katzen-Siesta", einem Goldregen, einer Kugelreflexion, einer "Frau im Tor", einer Spiegelung, dem "Ai Weiwei-Hocker", einem "Lichtraum", einer "Peperoni in rot", von "Installation-Kugeln", einem "Kirchturm im Morgenlicht", von "Natur im Raum" und vom Markusplatz im Winter sind zu sehen. Darunter auch das preisgekrönte Foto "Pavillon-Cafe", für das der Fotograf im Jahre 2015 die Goldmedaille der Biennale Art erhielt.

Horst Kamionka, Jahrgang 1936, hatte ab 1973 erste internationale Wettbewerbserfahrungen und Erfolge. Seit 1975 ist er Mitglied im Nürnberger Fotoclub, seit 1988 im Deutschen Verband für Fotografie. 1998 wurde er Ehrenmitglied des Fotoclubs "EXDECO" in Brasov (Rumänien).

Im Jahr 2000 übernahm er die organisatorische und künstlerische Leitung der Deutschen Fotomeisterschaft und der Internationalen Fotomeile in Nürnberg. Im gleichen Jahr erhielt er die Goldene Verdienstmedaille des DVF. 2002 wurde er Ehrenvorsitzender des Nürnberger Fotoclubs, den er von 2003 bis 2005 leitete.

Die Ausstellung "Venezia la Serenissima e Biennale Arte" im Schloss Ratibor mit Fotografien von Horst Kamionka ist bis Sonntag, 18. Juni, geöffnet. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr. Eintritt: drei/ein Euro.

ROBERT UNTERBURGER