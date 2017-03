Im Infotruck können Schüler in Berufe schnuppern

Vor der Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse stellt sich die Metall- und Elektroindustrie mit Mitmach-Lkw vor - vor 4 Minuten

HILPOLTSTEIN - Vor der Lehrstellenbörse der Stadt Hilpoltstein am kommenden Samstag ist vor der Stadthalle schon mal der Info-Truck des Verbandes des Metall- und Elektroindustrie vorgefahren. Schüler können dort in die Berufe der M+E-Industrie schnuppern.

Hinter der spiegelenden Glasscheibe rechts verbirgt sich ein Miniaturaufzug. Nina Kaster und Jenny Pfaffl haben ihn programmiert. Im Info-Truck vor der Stadthalle lässt sich viel ausprobieren. © Foto: Stefan Bergauer



Hinter der spiegelenden Glasscheibe rechts verbirgt sich ein Miniaturaufzug. Nina Kaster und Jenny Pfaffl haben ihn programmiert. Im Info-Truck vor der Stadthalle lässt sich viel ausprobieren. Foto: Foto: Stefan Bergauer



Nina Kastner und Jenny Pfaffl von der Mittelschule haben sich einen Aufzug ausgesucht: Hinter einer Glasplatte vor ihnen ist die zugrunde liegende Technik in Miniatur aufgebaut. Die beiden programmieren den Lift, damit er in den richtigen Stockwerken hält. "Das macht Spaß", sagt Kastner. Die beiden wollen wissen, ob ein Beruf in der Metall- und Elektroindustrie für sie infrage kommt.

Im Info-Truck des Verbandes haben sie dazu alle Möglichkeiten. Bis zur Lehrstellenbörse der Stadt am Samstag steht er (vormittags) noch vor der Stadthalle. Reihenweise kommen die Klassen der Hilpoltsteiner Schulen, als nächstes ist die 8c der Realschule dran.

Interaktiver Tisch

Wolf-Dieter Bieler, einer der beiden Betreuer im Truck, zeigt ihnen, wie eine CNC-Fräse funktioniert und führt sie nebenbei in den Beruf des Zerspanungsmechanikers ein. Die Klasse programmiert die Maschine und fräst eine "8" in eine Metallplatte. Das "c" dürfen die Mitschüler machen.

Denen stellt sich im ersten Stock vorab eine Werkzeugmechanikerin ihren Mitschüler in einem Infofilm vor. Guten Noten in Mathe bräuchte man, meint die Akteurin in Film. Das sorgt für Erheiterung. Im ersten Stock wartet ein auch ein großer Touch-Table, auf dem eine Auto-Fabrik mit Verwaltung, Karosseriebau, Lackierung und Endmontage dargestellt ist. Wer will, kann sich mit einem Fingerdruck die Berufe in den jeweiligen Abteilungen anschauen, kleine Aufgaben lösen oder in der Lackiererei virtuelle Farben mischen. Weitere Stationen, bei denen zum Beispiel Wechselschalter vorgestellt werden, stehen zum Ausprobieren bereit.

So will der Verband frühzeitig über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und die Fachkräfte von morgen anwerben: Kontakte zu ausbildenden Betrieben und offenen Stellen gibt es im Truck ebenfalls.

Infos zu M+E-Berufen unter www.meberufe.info. Die Lehrstellenbörse findet am Samstag, 11. März, von 9 bis 12 Uhr in der Stadthalle statt.

bga