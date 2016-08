Im Jubiläumsjahr wurde das Freibad zum Kinosaal

THALMÄSSING - Film ab im Freibad: Die N-Ergie-Kinotour machte erstmals Station in Thalmässing, und da das Freibad in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, wurde der Freiluft-Kinosaal genau an diesen Ort gelegt. Eine gute Idee, denn das Wetter spielte mit, und so kamen am Ende fast 340 Besucher ins Bad, um „Fack Ju Göhte 2“ zu schauen und auch sonst viel Spaß zu haben.

Die N-Ergie Kinotour hat in Thalmässing Station gemacht. Rund 340 Kinofreunde ließen sich den Filmspaß im Freibad nicht entgehen. © Tobias Tschapka



Für die musikalische Untermalung des Sommerabends sorgte die Jugendkapelle „Thalmässing Sound“ unter der Leitung von Heiner Maurer, die beschwingte Evergreens zum Besten gab.

An der „Sansi-Bar“ bereiteten die Mitglieder der Thalmässinger Wasserwacht neben Popcorn auch leckere Cocktails zu. Rund eine halbe Stunde vor Filmbeginn schlüpfte Thalmässings Bürgermeister Georg Küttinger in die Rolle des Auktionators. Unter den Hammer kam „Nützliches und Unnützes“, wie der Rathauschef freimütig verkündete. So fand zum Beispiel ein fünf-Liter-Kanister mit „Original-Thalmässinger-Freibadwasser“ aus der Jubiläumssaison für immerhin 10 Euro einen neuer Besitzer. Und ein Rettungsring aus dem Freibad-Gründungsjahr war einem Bieter 15 Euro wert. Eine Stunde Musik mit der Kapelle „Thalmässing Sound“ brachte da schon 50 Euro ein, und ein Fahrrad aus dem Fundbüro ersteigerte sich ein Junge für 60 Euro – auch wenn am Ende der Papa den Geldbeutel zückte.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hatten dann schließlich die „Schnabelbremsen“ ihren Auftritt. Wally Schnabel aus Laibstadt und Maria Brems aus Kippenwang schlüpften in die Rolle zweier alleinstehender Damen, die im Thalmässinger Freibad „Franz und Goethe“ suchten.

Bevor der Wunschfilm „Fack Ju Göhte 2“ begann — er hatte sich mit großer Mehrheit gegen die anderen zur Wahl stehenden Filme „Zoomania“ und „Highway to Hellas“ durchgesetzt — dankte der Bürgermeister noch einmal bei der N-Ergie, die alle Kosten des Abends trug, und verkündete, dass der Erlös aus dem Eintrittsgeld und der Versteigerung zu gleichen Teilen der Jugendkapelle „Thalmässing Sound“ und der Thalmässinger Ortsgruppe der Wasserwacht zugute kommen wird.

Dann war es schließlich dunkel genug und es hieß endlich „Film ab“ im Thalmässinger Freibad. Die Besucher verfolgten auf ihren Decken, Liegen oder auch zu Sitzkissen umfunktionierte Schwimmreifen bei „Fack Jo Göhte 2“ die Fortsetzung der wilden Abenteuer des Ex-Ganoven Zeki Müller (Elyas M´Barek), die er in seinem „ergaunerten“ Job als Lehrer zu bestehen hat.

