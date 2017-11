Im Landkreis Roth darf wieder Nadelholz gefällt werden

ROTH - Die Bayerischen Staatsforsten haben den seit Ende August geltenden Einschlagstopp im Staatswald aufgehoben. Diesen hatte die Forstbehörde nach dem Orkan "Kolle" Ende August verhängt. Er galt für alle Nadelhölzer in ganz Bayern.

Der Vorstandsvorsitzende der Staatsforsten Martin Neumeyer erklärte, dass es die gute Entwicklung auf dem Holzmarkt und die steigende Nachfrage nach Nadelfrischholz rechtfertige, den Einschlagstopp zu beenden. Neumeyer: "Alle Betriebe der Staatsforsten kehren mit sofortiger Wirkung wieder in den Regelbetrieb zurück, um die Holznachfrage befriedigen zu können." Jetzt wird die Produktion entsprechend der Marktnachfrage zugesteuert. Die Marktnachfrage nach frischem Holz ist wieder gut.

Die gute Konjunkturlage im Freistaat und speziell die gute Baukonjunktur und die immer weiter steigende Attraktivität von Wohn- und Gewerbebauten aus dem nachhaltigen und klimafreundlichen Baustoff Holz treiben nach Angaben des Vorstandschefs der Staatsforsten diese Entwicklung. "Der Holzbau ist in Bayern voll angekommen so wie in vielen anderen Ländern und Regionen auch", so der Vorstandschef.

Einschlagstopp nach Orkan "Kolle" Ende August

Die Bayerischen Staatsforsten hatten Ende August unmittelbar nach dem Orkan "Kolle", der vor allem in Niederbayern schwere Schäden anrichtete, erstmals seit 2007 (Orkan "Kyrill") wieder einen bayernweiten Einschlagstopp für Nadelholz wie Fichte, Tanne, Kiefer und Lärche verhängt. Grund war, zu den durch "Kolle" angefallenen großen Holzmengen vor allem in Ostbayern nicht zusätzlich weiteres Frischholz aus der regulären Produktion anzubieten. Die Maßnahme sollte ein Beitrag sein, die mit dem Orkan "Kolle" angefallenen Holzmengen auf dem Markt zu verarbeiten und den Holzmarkt zu stabilisieren.

Die Bayerischen Staatsforsten sind mit einer Fläche von rund 810.000 Hektar und einem Holzeinschlag von rund 4,69 Millionen Festmetern jährlich größter Waldbesitzer und Forstbetrieb in Deutschland.

