Im Landkreis Roth ein Farbenmeer am Straßenrand

Landkreisübergreifender Blumenwiesen-VerBUNT präsentiert sich in voller Blüte — Lebensraum für Insekten - 16.07.2017 18:31 Uhr

ROTH - Natternkopf in Blau, Färberkamille in leuchtend Gelb, Nelken und Flockenblumen in Pink heimische Blumen verwandeln Straßenränder in ein Farbenmeer. Bei brütender Hitze machten sich die Teilnehmer am Pilotprojekt Blumenwiesen-VerBUNT wieder auf den Weg die Erfolge ihrer Aktivitäten mit der Neuanlage von Blühstreifen in Augenschein zu nehmen. Dabei zogen sie auch durch den Landkreis Roth.

Von Hilpoltstein über Roth, Abenberg, Schwabach, Katzwang bis nach Markt Erlbach reicht der Blumenwiesen-VerBUNT. Auf einer Exkursion machten sich die am Projekt Beteiligten ein Bild davon, wie schön alles blüht. © Foto: Laue



Von Hilpoltstein über Roth, Abenberg, Schwabach, Katzwang bis nach Markt Erlbach reicht der Blumenwiesen-VerBUNT. Auf einer Exkursion machten sich die am Projekt Beteiligten ein Bild davon, wie schön alles blüht. Foto: Foto: Laue



Der große Vorteil der heimischen Blüten liegt in ihrer Nachhaltigkeit – sie müssen nicht jedes Jahr wieder neu gesät, gegossen und gepflegt werden. Und es entstehen wieder Lebensräume für Schmetterlinge, Wildbienen, Honigbienen, Käfer und Co. Zusätzlich sorgen sie als optisches "Highlight" in bunten Blütenfarben für Begeisterung in der Bevölkerung.

Es blüht und blüht

Der Rother Stadtgärtner Horst Hirschl präsentierte stolz seine naturnah mit bunten heimischen Blüten umgestalteten Straßenränder und Brachflächen. Erfolgreich sind diese Umgestaltungen nur dann, wenn keinerlei Wurzelunkräuter mehr auftreten und die Flächen nicht betreten oder befahren werden.

In Hilpoltstein zeigte Bauhofleiter Helmut Brandl ein paar sehr schöne bunt blühende Flächen, hinter denen er auch voll steht: eine Restfläche im Neubaugebiet, eine städtische Blumenwiese und bunte Straßenränder am P&R-Platz bei Jahrsdorf.

Dort fanden sich bereits begeisterte Touristen mit der Kamera im Anschlag. Helmut Brandl betont, dass die Information der Anlieger das A und O für den Erfolg dieser Aktion sei.

Bunte Friedhofsmauer

Auch in Abenberg hat der Blumenwiesen-VerBUNT Einzug gehalten. Stadtgärtner Billy Wechsler und seine Kollegin Ursula Heyder lassen es an der Friedhofsmauer bereits wunderschön blühen.

Der von ihm neu gestaltete Kreisel an der Staatsstraße lässt sehr viel Schönes erwarten. Nur durch die Trockenheit lassen sich die gesäten heimischen Pflanzen noch etwas bitten – für das fachliche Auge ist aber bereits die Blütenpracht vorbereitet. Jede Menge wilde Nelken liegen dort in den Startlöchern.

Dank des Abenberger Bürgermeisters Werner Bäuerlein war für eine Stärkung der Truppe gesorgt. Kreisfachberaterin Renate Haberacker begleitete wieder die Fahrt und das Projekt, das seinen Anfang in ihrem Grünseminar gefunden hatte.

In der Stadt Schwabach führte Thomas Mulzer die interessierten Kollegen zu den mit dem Spezialisten Dr. Reinhard Witt zum Blickfang umgestalteten Straßenrändern und ein paar Blühstreifen.

Auch die Flächen der SÖR in Katzwang entlang der Hauptstraße konnten sich sehen lassen. Helmut Huthöfer als stellvertretender Bauhofleiter von Markt Erlbach mit seinem Gärtner Kollegen Klaus Scheuenstuhl sind beim Blumenwiesen-VerBUNT voller Enthusiasmus dabei: "Das ist eine Passion – eine Weltanschauung" Als Hobby-Imker hat er ein besonderes Herz für Bienen und auch Wildbienen und gestaltet fleißig weitere Flächen um.

ZWeitere Infos bei: Kreisfachberaterin Renate Haberacker, Telefon (0 91 71) 81 14 11, E–Mail renate.haberacker@landratsamt-roth.de