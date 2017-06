Im Landkreis Roth gibt es immer mehr Halbtagsjobs

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten prangert Entwicklung an - 09.06.2017 17:25 Uhr

ROTH/HILPOLTSTEIN - Rund 4400 Beschäftigte in Schwabach haben derzeit eine Teilzeit-Stelle. Das sind 16 Prozent mehr als noch vor vier Jahren, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt. Im Landkreis Roth gibt es knapp 11 000 Teilzeit-Beschäftigte. Das sind 21 Prozent mehr als 2013.

Mehr Zeit für die Familie – diese Möglichkeit bietet eine Teilzeit-Stelle. Oft wird der Halbtagsjob aber zur Falle, wenn Beschäftigten der Wunsch verwehrt bleibt, wieder mehr zu arbeiten. Das kritisiert die Gewerkschaft NGG und fordert einen gesetzlichen Anspruch auf die Rückkehr in Vollzeit. © Foto: NGG/Tobias Seifert



Die NGG beruft sich auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum stieg die Zahl aller sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Stadt Schwabach um 8,7 Prozent, im Landkreis Roth um 13 Prozent. Vor dem Hintergrund der Debatte um prekäre Arbeit fordert die Gewerkschaft ein verbrieftes Rückkehrrecht auf Vollzeit.

"Die Zunahme der Teilzeit ist beunruhigend", sagt Regina Schleser von der NGG Nürnberg-Fürth. 20- oder 30-Stunden-Jobs würden immer mehr zur Regel – und häufig zur Falle. "Gerade Frauen bleibt etwa nach einer Familien-Pause der Wunsch, in Vollzeit zurückzukehren, oft verwehrt", so die Gewerkschafterin. Dies erschwere nicht nur den beruflichen Aufstieg, sondern sorge auch für niedrige Renten und erhöhe das Armutsrisiko im Alter. Dieses Problem nehme immer größere Ausmaße an: So arbeiten laut BA aktuell 46 Prozent aller berufstätigen Frauen in Schwabach in Teilzeit, im Landkreis Roth 55 Prozent.

"Viele von ihnen wollen mehr arbeiten, worin auch ein riesiges Potenzial für den heimischen Arbeitsmarkt liegt", betont Schleser. Diese Chance dürfe man in Zeiten des Fachkräftemangels nicht einfach verschenken. Doch auch Männer, die für mehr Zeit mit der Familie die Arbeitszeit reduzieren und später wieder erhöhen wollten, bekämen dazu oft keine Chance. Auch ihnen bringe ein Rückkehrrecht auf Vollzeit spürbare Entlastung.

Entsprechende Gesetzespläne des Bundesarbeitsministeriums waren im Koalitionsausschuss Ende März am Widerstand von CDU und CSU gescheitert, obwohl das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart worden war. Die NGG fordert die Regierungsparteien nun auf, mit ihrem Versprechen ernst zu machen und das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden. Der Rückkehranspruch solle dabei für alle Betriebe gelten und nicht nur für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, wie von der CSU gefordert.

rhv/hiz